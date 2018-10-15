إصابات وحالات إغماء جراء اعتداءات الاحتلال على المواطنين شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، بإصابة عدد من المواطنين، برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: إن 24 مواطناً، أصيبوا برصاص الاحتلال، خلال مشاركتهم في المسير البحري شمال قطاع غزة.
إلى ذلك، ألقى جنود الاحتلال، قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين، ما أدى لحدوث حالات اختناق وإغماء، على إثر ذلك.
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، بإصابة عدد من المواطنين، برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: إن 24 مواطناً، أصيبوا برصاص الاحتلال، خلال مشاركتهم في المسير البحري شمال قطاع غزة.
إلى ذلك، ألقى جنود الاحتلال، قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين، ما أدى لحدوث حالات اختناق وإغماء، على إثر ذلك.
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