إصابات وحالات إغماء جراء اعتداءات الاحتلال على المواطنين شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، بإصابة عدد من المواطنين، برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة.وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: إن 24 مواطناً، أصيبوا برصاص الاحتلال، خلال مشاركتهم في المسير البحري شمال قطاع غزة.إلى ذلك، ألقى جنود الاحتلال، قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين، ما أدى لحدوث حالات اختناق وإغماء، على إثر ذلك.