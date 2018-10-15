شؤون فلسطينية

إصابات وحالات إغماء جراء اعتداءات الاحتلال على المواطنين شمال القطاع

إصابات وحالات إغماء جراء اعتداءات الاحتلال على المواطنين شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، بإصابة عدد من المواطنين، برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: إن 24 مواطناً، أصيبوا برصاص الاحتلال، خلال مشاركتهم في المسير البحري شمال قطاع غزة.

إلى ذلك، ألقى جنود الاحتلال، قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين، ما أدى لحدوث حالات اختناق وإغماء، على إثر ذلك.

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