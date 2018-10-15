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ترامب: لربما أن "جمال خاشقجي" قُتل على يد قتلة مارقين

ترامب: لربما أن "جمال خاشقجي" قُتل على يد قتلة مارقين
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده، بأنه ربما أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي، المختفي منذ الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، قُتل على يد قتلة مارقين.

وقال ترامب في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة (رويترز): لربما أن خاشقجي قُتل على يد قتلة مارقين، لكننا نعمل مع الأتراك والسعودية، من أجل كشف هذا اللغز، مشيرًا إلى أنه في النهاية ستظهر الحقيقة.

وفي وقت سابق، كان ترامب، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وناقش معه قضية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي.

وأضاف ترامب: "تحدثت للتو مع الملك سلمان، الذي نفى أي معرفه له بما حدث لخاشقجي".

وقال: "الملك قال إنهم يعملون بشكل وثيق مع تركيا للتوصل لإجابات، وسأرسل وزير خارجيتنا مايك بومبيو على الفور للقاء الملك".

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