محافظ غزة يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الازهر

رام الله - دنيا الوطنأكد الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، على الدور الوطني والاكاديمي الكبير الذي تقوم به جامعة الازهر بغزة والذي يتواصل منذ انشائها بقرار من الشهيد القائد ياسر عرفات في بداية التسعينيات.جاء ذلك خلال لقائه ووفد من مدراء المحافظة بالاستاذ الدكتور ابراهيم أبراش رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر واعضاء المجلس في مكتبهم بمدينة غزة.وهنأ محافظ غزة مجلس الامناء الجديد بثقة الرئيس محمود عباس بتولي هذه المهمة والتي تلقي عليهم مسؤوليات كبيرة وكثيرة.وأضاف أبو النجا اننا نعلم ونقدر دوركم الكبير ونشد على ايديكم من اجل تطوير الجامعة وتجاوز كافة الصعوبات والاشكاليات التي تواجهونها حتى تظل منارة للعلم واشعاعا للحضارة والتقدم.من جانبه شكر الاستاذ الدكتور ابراهيم أبراش الوزير ابراهيم ابو النجا والوفد المرافق له على هذه الزيارة والتي تؤكد على حرصهم على دعم المؤسسات التعليمية خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.واشار أبراش الى ان مجلس الامناء ومنذ توليه المسؤولية يسعى من اجل الانفتاح على كافة فئات المجتمع من خلال اللقاءات التي عقدها مع الكتاب والصحفيين والوجهاء والمخاتير.واكد ان جامعة الازهر هي جامعة الشهيد ياسر عرفات وجامعة الكل الفلسطيني وستظل عنوانا للشرعية الفلسطينية.وفي ختام اللقاء قدم المحافظ ابو النجا درعا تقديريا للدكتور ابراش والى اعضاء مجلس امناء جامعة الازهر.