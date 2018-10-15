محلل سياسي: الاحتلال لن يبادر إلى عملية عسكرية بغزة بل يُفضل التهدئة

رام الله - دنيا الوطنقال المُحلل السياسي الفلسطيني، محمد هواش، إنَّ الاحتلالالإسرائيلي لا يَتوقف عن التهديد بِاجتياح قطاع غزة، وكذلك لا يتوقف عن التهديد بتوجيه ضربات قوية كما قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لقطاع غزة، وأيضًا التهديدات التي صدرت من وزير التعليم وأعضاء في كتلة الحزب اليهودي، التي طالبت وزير الجيش بِاغتيال قادة حركة حماس.وأضاف هواش، لقناة الغد الإخبارية، أن الجيش الإسرائيلي لَا زالَ يَستعد لِعملية عسكرية إذا تَطلّب الأمر ولكنهُ لا يُبادر إلى عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، ويُفضل التوصل إلى تهدئة، والتوصل إلى تفاهمات مع حركة حماس تُجنب إسرائيل وقطاع غزة المُشكلات التي تَنبع من الحرب ومن توسيع العدوان ومن الضغوط التي تُمارسها إسرائيل على قطاع غزة من الحصار.وكان وزير تعليم دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد هدد باستهاف قادة حركة حماس في ظل تواصل مسيرات العودة عبر الحدود مع غزة، وقالت الصحيفة الإسرائيلية جيروزاليم بوست، إن هذه التصريحات تتفق مع غالبية التصريحات السياسية الصادرةفي إسرائيل خلال الأيام الماضية، حيث هدد أكثر من مسئول إسرائيلي بالتصعيد ضدَّ حركة حماس.