"الوليد بن طلال" يغرد على وقع قضية اختفاء خاشقجي.. ماذا كتب؟





رام الله - دنيا الوطننشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)ز دعم فيها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وقال الوليد في تغريدته: "الله ثم الملك ثم الوطن"، مرفقا تغريدته بوسم #لازما_العايل_زمينا.يذكر أن السعوديين قد أطلقوا وسما #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان، تضامنا مع ولي العهد السعودي ضد الحملة الشرسة التي يواجهها بسبب المزاعم التركية بشأن قضية اختفاء الكاتب جمال خاشقجي.