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"الوليد بن طلال" يغرد على وقع قضية اختفاء خاشقجي.. ماذا كتب؟

"الوليد بن طلال" يغرد على وقع قضية اختفاء خاشقجي.. ماذا كتب؟
الوليد بن طلال
رام الله - دنيا الوطن
نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)ز دعم فيها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الوليد في تغريدته: "الله ثم الملك ثم الوطن"، مرفقا تغريدته بوسم #لازما_العايل_زمينا.

يذكر أن السعوديين قد أطلقوا وسما #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان، تضامنا مع ولي العهد السعودي ضد الحملة الشرسة التي يواجهها بسبب المزاعم التركية بشأن قضية اختفاء الكاتب جمال خاشقجي.

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