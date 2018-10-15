"الوليد بن طلال" يغرد على وقع قضية اختفاء خاشقجي.. ماذا كتب؟
رام الله - دنيا الوطن
نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)ز دعم فيها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقال الوليد في تغريدته: "الله ثم الملك ثم الوطن"، مرفقا تغريدته بوسم #لازما_العايل_زمينا.
يذكر أن السعوديين قد أطلقوا وسما #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان، تضامنا مع ولي العهد السعودي ضد الحملة الشرسة التي يواجهها بسبب المزاعم التركية بشأن قضية اختفاء الكاتب جمال خاشقجي.
نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)ز دعم فيها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقال الوليد في تغريدته: "الله ثم الملك ثم الوطن"، مرفقا تغريدته بوسم #لازما_العايل_زمينا.
يذكر أن السعوديين قد أطلقوا وسما #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان، تضامنا مع ولي العهد السعودي ضد الحملة الشرسة التي يواجهها بسبب المزاعم التركية بشأن قضية اختفاء الكاتب جمال خاشقجي.
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