قيادي حمساوي يُشبِه المجلس ثوري فتح والمجلس المركزي بوعد بلفور

رام الله - دنيا الوطنشن نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة (حماس) عصام الدعاليس، هجومًا على المجلس الثوري لحركة (فتح) على خلفية مطالبته المجلس المركزي بحل المجلس التشريعي.وقال الدعاليس في تغريدة بموقع (تويتر): "مع اقتراب "وعد بلفور" المجلس الثوري لفتح (من لا يملك) يُعطي المجلس المركزي الانفصالي (من لا يستحق) قرارًا بحل المجلس التشريعي، عنوان الشرعية الوحيد في فلسطين".وأضاف الدعاليس أن الشرعيات تأتي من بوابة الانتخابات، لا تأتي من بوابة القرارات الفتحاوية المنفردة.يذكر، أن المجلس الثوري لحركة فتح، قد طالب المجلس المركزي المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري بحل المجلس التشريعي.