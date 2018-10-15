أول عائلة إسرائيلية تُخلي كيبوتس "كرم أبو سالم"

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (0404) الإسرائيلي، اليوم الاثنين: إن أول عائلة إسرائيلية، قررت الرحيل من كيبوتس (كرم أبو سالم).ووفق الموقع الإسرائيلي، فإن العائلة ستغادر في نهاية الأسبوع؛ بسبب التظاهرات والدخان الكثيف قرب الحدود.يذكر أن إسرائيل، نصبت الجمعة الماضية، سياجًا عاليًا مع رشاشات مياه مثبتة عليه في محاولة مكافحة دخان الإطارات التي يشعلها الشبان الفلسطينيون قرب السياج الحدودي، غير أن الطريقة باءت بالفشل نتيجة الدخان الكثيف.