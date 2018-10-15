وكيل وزارة الداخلية يستقبل المستشار مصطفى الشحات

رام الله - دنيا الوطناستقبل وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور في مكتبه اليوم المستشار مصطفى الشحات القنصل العام في ممثلية جمهورية مصر العربية.رحب اللواء منصور بالمستشار ناقلا تحيات دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد لله مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، مثمنا دور جمهورية مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية في كافة المجالات.من جانبه أكد المستشار الشحات على أهمية تعزيز العلاقات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين مشيراً إلى أن جمهورية مصر العربية متميزة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وصولا إلى تحقيق أهدافه بالاستقلال والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.وقد جاءت هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.