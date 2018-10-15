شؤون فلسطينية

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تُكمل فعالياتها للتوعية بالمساواة بين الجنسين بجامعة النجاح

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تُكمل فعالياتها للتوعية بالمساواة بين الجنسين بجامعة النجاح
رام الله - دنيا الوطن
نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤخراً، بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية، ومنتدى (شارك) الشبابي، فعالية توعوية ضمن أنشطة الحملة الإقليمية "لأني رجل" بعنوان "رجال يروون قصصهم حول المساواة بين الجنسين"، والتي تندرج ضمن برنامج "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين"، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والممول من السويد، بحضور ممثلين عن الجامعة، والمؤسسات الأهلية، وحشد من الطلبة والمهتمين.

وأعربت منسقة البرنامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة هديل عبده، عن أهمية عقد مثل هذه النشاطات التي تستهدف الشباب، فقد أظهرت نتائج الدراسة الإقليمية حول الرجال والمساواة بين الجنسين التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنه لا يوجد هناك فوارق في المواقف المرتبطة بالنوع الاجتماعي بين جيل الشباب الذكور، والرجال الأكبر سناً.

وضمن أنشطة الفعالية الرئيسية، عُقدت جلسة لمجموعة من المتحدثين الرجال كنماذج إيجابية يُحتذى بها، تحدثوا خلالها عن تجارب شخصية من واقع الحياة اليومية متصلة بأدوار وممارسات تخطت مفاهيم تقليدية لدور الرجل في أماكن العمل أو داخل الأسرة كرعاية الأبناء والأعمال المنزلية والمسؤوليات المشتركة؛ وفي مفاهيم المساواة بين الجنسين بشكل عام. 

وأبدى أحد الحضور، إعجابه بقصص الرجال التي رأى فيها نماذج إيجابية للشباب، يمكن أن يحتذوا بها لتحقيق التغيير المجتمعي لما هو أفضل. 

ولاقت الفعالية تفاعلاً كبيراً واندماج من قبل الطلبة بالألعاب والنشاطات المختلفة التي جرت، مؤكدين على ضرورة زيادة عدد الفعاليات التي تعنى بمثل هذه المواضيع لمجاراة التطور الحضاري والفكري في الدول الأخرى والتي تعزز إيصال الفكرة على الرغم من بساطتها وسلاستها، آملين أن تتكرر مثل هذه الفعالية مرة أخرى، وعلى نطاق أوسع، وبحضور أكبر.

يأتي تنظيم هذه الفعالية، ضمن أنشطة حملة "لأني رجل"، والتي تسلط الضوء على نماذج إيجابية للرجال، والحركة التضامنية العالمية (HeForShe) في فلسطين؛ لحشد الرجال والفتيان نحو مبدأ المساواة بين الجنسين.

إلى ذلك، شملت الفعالية عرض صور بعنوان "آباء فلسطينيون" والتي تسلط الضوء على نماذج لرجال يشاركون أسرهم في نواحي الحياة الأسرية، إضافة إلى عرض أفلام قصيرة أنتجتها الهيئة، ومسابقات، ومسرح صامت، وأنشطة أخرى في مدرج وساحة الشهيد ظافر المصري. 

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