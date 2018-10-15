الرجوب: إغلاق مدرسة اللبن يهدف للتأثير على معنويات الطلبة.. غداً ستنتظم الدراسة

خاص دنيا الوطنأكد اللواء أكرم الرجوب، محافظ نابلس، أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مدرسة اللبن بنابلس، يأتي في إطار توجهات الحكومة اليمينية المتطرفة العنصرية، بهدف التنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني، والتأثير على معنوياتهم، كذلك فسح المجال أمام المستوطنين لمزيد من التمكن من الأراضي الفلسطينية.وقال الرجوب في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "صباح اليوم، تمكنا من دخول المدرسة بصحبة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، وأدخلنا عدداً من الطلبة وذويهم، حيث كان هناك اصراراً منهم على مواصلة العملية الدارسية، حيث تم تشغيل السلام الوطني وقراءة القرآن، ثم دخلوا إلى الصفوف".وأضاف: "فوجئنا بعد ذلك بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل أسوار المدرسة، ما دفعنا إلى إخراج الطلبة منها".وتابع: "في نهاية المطاف، أُبلغنا من قبل الارتباط الفلسطيني، بأن غداً ستنتظم العملية الدراسية في المدرسة، وسيتراجع الاحتلال عن قراره".ونفى الرجوب، الادعاءات التي خرجت بها قوات الاحتلال، بأنه تم إلقاء الحجارة من داخل المدرسة، معتبراً أن المدارس لا يمكن أن تكون مصدراً لأي مواجهات أو احتكاكات مع الاحتلال الإسرائيلي.