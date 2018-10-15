التربية تُعلن نتائج مسابقة أفضل إذاعة مدرسية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارتين العامتين للعلاقات الدولية والعامة، والنشاطات الطلابية، اليوم الاثنين، أسماء المدارس الفائزة بمسابقة أفضل إذاعة مدرسية على مستوى الوطن، وذلك بعد اعتماد النتائج من لجنة التحكيم المكونة من الوزارة، وصوت فلسطين، وإذاعة أجيال، والتي درست الملفات الخاصة بالمدارس المشاركة بالمسابقة، وقابلت الطلبة المشاركين.ونوّهت الوزارة إلى أن اللجنة، استندت إلى معايير طالت جانبي المضمون والشخصية، بالإضافة إلى تنوع الموضوعات المغطّاة وشموليتها، وبما يعزز الجمع الإبداعي بين منحيي الفكر والقيم، وفق رؤية تستشرف الدور المأمول للإذاعة المدرسية؛ باعتبارها رافداً من روافد التأسيس لوعي إبداعيّ.وأشارت التربية إلى أن المسابقة، والتي سيتم تكريم المدارس الفائزة بها قريباً في حفل مركزي؛ عكست في دورتها الأولى تميزاً كبيراً، مشيدةً بالدور الفاعل للمعلمين المشرفين ومديري المدارس في متابعة تطوير الإذاعة المدرسية، وصولاً إلى أخذها مكانتها المفترضة في التنوير، ومواكبة الأحداث والمستجدات.