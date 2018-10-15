مظاهرة في رام الله تُطالب بتعديل قانون الضمان الاجتماعي.. مطلبات باقالة ابو شهلا

وطالب المتظاهرون، الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، بإقالة وزير العمل، ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا.

وأكدوا على عدم التزامهم بالقانون في حال تنفيذه، مشددين في الوقت ذاته على أن الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل، هو من يمثلهم أمام الحكومة وليست النقابات.



