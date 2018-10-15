عساف: إصابة سبعة مواطنين برضوض واعتقال أربعة آخرين في قرية (الخان الأحمر)

خاص دنيا الوطنأفاد وليد عساف، رئيس هيئة الجدار ومقاومة الاستيطان، بإصابة سبعة مواطنين برضوض، واعتقال أربعة آخرين، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قرية (الخان الأحمر) شرقي القدس.وأشار عساف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن قوات الاحتلال، ما تزال تُهيئ الطريق لاقتحام القرية، ولكن المواطنين متواجدون في القرية، ويتصدون لهم.وقال: "قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما تزال في محيط القرية، ولم تدخل إلى وسطها".