عساف: إصابة سبعة مواطنين برضوض واعتقال أربعة آخرين في قرية (الخان الأحمر)
خاص دنيا الوطن
أفاد وليد عساف، رئيس هيئة الجدار ومقاومة الاستيطان، بإصابة سبعة مواطنين برضوض، واعتقال أربعة آخرين، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قرية (الخان الأحمر) شرقي القدس.
وأشار عساف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن قوات الاحتلال، ما تزال تُهيئ الطريق لاقتحام القرية، ولكن المواطنين متواجدون في القرية، ويتصدون لهم.
وقال: "قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما تزال في محيط القرية، ولم تدخل إلى وسطها".
أفاد وليد عساف، رئيس هيئة الجدار ومقاومة الاستيطان، بإصابة سبعة مواطنين برضوض، واعتقال أربعة آخرين، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قرية (الخان الأحمر) شرقي القدس.
وأشار عساف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن قوات الاحتلال، ما تزال تُهيئ الطريق لاقتحام القرية، ولكن المواطنين متواجدون في القرية، ويتصدون لهم.
وقال: "قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما تزال في محيط القرية، ولم تدخل إلى وسطها".
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