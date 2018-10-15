نجاح زراعة ثدي لمريضة سرطان في مستشفى الأقصى





وعبرت المريضة عن رضاها عن وضعها الحالى قائلة:" بـأنها الآن تشعر بوضع صحي أفضل، بعد إجرائها للعملية، مقدمة شكرها لجميع الطواقم الصحية العاملة بالمستشفى، على جهودهم المبذولة في خدمتها، وخدمة جميع المرضى.



رام الله - دنيا الوطن- نبيل الصالحينجح طاقم طبي جراحي في مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، في إجراء عملية استئصال وزراعة للثدي في نفس الوقت لسيدة ثلاثينية، كانت تعاني من ورم سرطانى في الثدي.وأوضح رئيس قسم الجراحة العامة في المستشفى د. إياد الجبري بأن السيدة كانت تُعاني من ورم سرطاني في الثدي، وأجريت على إثره عملية استئصال للثدي مع استبداله بالعضلة الخلفية للظهر للحفاظ على الشكل الطبيعي للسيدة.وقدم الجبري شكره للطاقم الجراحي الذي أجرى العملية برئاسة أخصائي جراحة التجميل والترميم، د. أحمد المغربي، ومساعدته ومساعدة أخصائي الجراحة العامة بالمستشفى، د. محمد العديني.