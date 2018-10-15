خريشة: حل التشريعي يقع ضمن المناكفات السياسية بالساحة الفلسطينية

حسن





وقال خريشة في لقاء له ببرنامج "استوديو الوطن": "أعتقد أن ذلك شكل من أشكال المناكفات السياسية بين حركتي فتح وحماس، وهي رد على بعض التصريحات التي أطلقها بعض أعضاء المجلس التشريعي".





وأضاف: "لا يمتلك أحد الحق بحل المجلس التشريعي، حيث إنه سيد نفسه، وبالتالي أتمنى المزيد من الحكمة على ألا يتم هذا الأمر بهذه السهولة".





وتابع خريشة: "إذا تمت هذه الخطوة فسنصل إلى حالة انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة".





وفي السياق ذاته، طالب خريشة، حركة حماس بعدم عقد المجلس التشريعي تحت إطار الأغلبية، مناشداً الجميع بالتروي والحفاظ على ما تبقى من المؤسسات الفلسطينية.

خاص دنيا الوطنأكدخريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن حركة فتح ليس لها الأغلبية في المجلس حتى تقرر بهذا القرار.