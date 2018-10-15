اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار 1325 تناقش تقرير المتابعة والتقييم

افتتح بسام الخطيب، وكيل وزارة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، اليوم، اجتماع اللجنة الوطنية العليا لقرار 1325، لمناقشة تقرير المتابعة والتقييم الذي أعدته الوزارة، وإعداد تقرير الدولة الخاص بتطبيق القرار.





وأكد الخطيب على أهمية تطبيق قرار الأمم المتحدة 1325، لحماية الشعب الفلسطيني بشكل عام، والمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وتحميل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية التي تدعي وقوفها مع العدالة وحقوق الإنسان، مسؤولياتها تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة في فلسطين.





وشدّد الخطيب على أهمية عقد الاجتماعات الدورية المنتظمة، وأن يكون الاجتماع القادم في (الخان الأحمر).





وتم تشكيل لجنة مصغرة من عدد من المؤسسات الأعضاء في اللجنة العليا، لمتابعة تنفيذ الأنشطة المتفق عليها بشكل متواصل.





وناقش الحضور، إضافة لتقرير المتابعة والتقييم، آليات وتفاصيل إعداد تقرير الدولة الخاص بتطبيق القرار، وعضوية اللجنة مع توصية برفدها بعدد من الأعضاء الجدد من المؤسسات ذات العلاقة.

رام الله - دنيا الوطن