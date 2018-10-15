شؤون فلسطينية

النيابة العامة و(شارك) ينظمان ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الأحداث

النيابة العامة و(شارك) ينظمان ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الأحداث
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، نظمت النيابة العامة، ممثله برئيس النيابة العامة، الأستاذ ثائر خليل، وبالشراكة مع منتدى (شارك) الشبابي، ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الأحداث، وذلك لعدد من طلبة القانون من مختلف الجامعات الفلسطينية في مقر منتدى (شارك) بهدف إطلاع الطلبة على هيكل النيابة، والدور الذي تقوم به، كونها تنوب عن المجتمع، وتقوم بتمثيله بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة واستقصائها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها.

وجاء هذا التدريب في إطار تنظيم العديد من الفعاليات التي أعدتها النيابة في إطار فتح آفاق الاطلاع العملي لطلبة كليات القانون من أجل التعريف عن كثب بطبيعة عمل ودور النيابة العامة وصلاحياتها المقررة قانوناً في تحريك ومتابعة الدعوى العمومية.

وخلال اللقاء، قام رئيس النيابة العامة الأستاذ ثائر خليل، بإلقاء محاضرة تتعلق بأهمية دور نيابة الأحداث في حماية الأطفال المعرضين للخطر، وخطر الانحراف، وتم تزويد المشاركين بآليات العمل المتبعة من قبل نيابة الأحداث في اتخاذ إجراءات الحماية تجاه الأطفال، وكيف يتم التعامل مع قيود الأطفال منذ اللحظة الأولى، وصولاً لوضع تدابير حماية من قبل محكمة الأحداث، وآليات تنفيذ التدابير التي تم وضعها من قبل المحكمة.

وقد أبدى الطلبة في نهاية اللقاء، شكرهم وامتنانهم على هذه الدورة مطالبين باستمرار العمل علي تنظيم مثل هذه اللقاءات مستقبلاً، لما تحققه من فائدة، وتعرف عن كثب بطبيعة الدور المهم الذي تقوم به النيابة العامة.

أخبار ذات صلة

التربية تُعلن نتائج مسابقة أفضل إذاعة مدرسية

التربية تُعلن نتائج مسابقة أفضل إذاعة مدرسية

مظاهرة في رام الله تُطالب بتعديل قانون الضمان الاجتماعي

مظاهرة في رام الله تُطالب بتعديل قانون الضمان الاجتماعي

100 مليون دولار سنويًا.. صندوق أمريكي لمساعدة الفلسطينيين

100 مليون دولار سنويًا.. صندوق أمريكي لمساعدة الفلسطينيين

الأعرج يستعرض الخطة التنفيذية للوزارة مع مجموعة العمل القطاعية للحكم المحلي

الأعرج يستعرض الخطة التنفيذية للوزارة مع مجموعة العمل القطاعية للحكم المحلي

نجاح زراعة ثدي لمريضة سرطان في مستشفى الأقصى

نجاح زراعة ثدي لمريضة سرطان في مستشفى الأقصى

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر بشدة استهداف الاحتلال للزميل جعفر اشتيه

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر بشدة استهداف الاحتلال للزميل جعفر اشتيه

خريشة: حل التشريعي يقع ضمن المناكفات السياسية بالساحة الفلسطينية

خريشة: حل التشريعي يقع ضمن المناكفات السياسية بالساحة الفلسطينية

خبير مصري: في حال نُفذ قرار حل (التشريعي) فلا حديث عن المصالحة

خبير مصري: في حال نُفذ قرار حل (التشريعي) فلا حديث عن المصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

التربية تُعلن نتائج مسابقة أفضل إذاعة مدرسية

التربية تُعلن نتائج مسابقة أفضل إذاعة مدرسية

مظاهرة في رام الله تُطالب بتعديل قانون الضمان الاجتماعي

مظاهرة في رام الله تُطالب بتعديل قانون الضمان الاجتماعي

الأعرج يستعرض الخطة التنفيذية للوزارة مع مجموعة العمل القطاعية للحكم المحلي

الأعرج يستعرض الخطة التنفيذية للوزارة مع مجموعة العمل القطاعية للحكم المحلي

نجاح زراعة ثدي لمريضة سرطان في مستشفى الأقصى

نجاح زراعة ثدي لمريضة سرطان في مستشفى الأقصى

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر بشدة استهداف الاحتلال للزميل جعفر اشتيه

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر بشدة استهداف الاحتلال للزميل جعفر اشتيه

اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار 1325 تناقش تقرير المتابعة والتقييم

اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار 1325 تناقش تقرير المتابعة والتقييم

النيابة العامة و(شارك) ينظمان ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الأحداث

النيابة العامة و(شارك) ينظمان ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الأحداث

وزارة الخارجية: أكاذيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا والمسيحيين الأحرار في العالم

وزارة الخارجية: أكاذيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا والمسيحيين الأحرار في العالم

منوعات

لفظ إباحي يستفز خالد أبو النجا

لفظ إباحي يستفز خالد أبو النجا

أول صورة لشقيق &#34;صباح&#34; الذي قتل والدتهما وعشيقها وخرج منها &#34;كالشعرة من العجين&#34;

أول صورة لشقيق "صباح" الذي قتل والدتهما وعشيقها وخرج منها "كالشعرة من العجين"

وفاة الفنان أحمد عبدالوارث عن عمر يناهز 71 عامًا

وفاة الفنان أحمد عبدالوارث عن عمر يناهز 71 عامًا

حليمة بولند مذعورة بسبب ماوجدته في سيارتها.. والجمهور يسخر: وضعته بنفسها لافتعال فيلم هندي

حليمة بولند مذعورة بسبب ماوجدته في سيارتها.. والجمهور يسخر: وضعته بنفسها لافتعال فيلم هندي

فيديو: نانسي عجرم تفاجئ الجميع بالكشف عن زعلها من والدها

فيديو: نانسي عجرم تفاجئ الجميع بالكشف عن زعلها من والدها

فيديو مسرب: دينا الشربيني تحدث ضجة جديدة.. شاهدوا ماذا فعلت بعمرو دياب

فيديو مسرب: دينا الشربيني تحدث ضجة جديدة.. شاهدوا ماذا فعلت بعمرو دياب

وفاة عبدالعزيز الجاسم بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عاماً

وفاة عبدالعزيز الجاسم بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عاماً

فيديو: توفيق عكاشة يفضح زوجته على الهواء: &#34;كانت شورة طين&#34;

فيديو: توفيق عكاشة يفضح زوجته على الهواء: "كانت شورة طين"

فيديو: عبير صبري عروس مع رجل أعمال &#34;فلسطيني&#34; مرة جديدة

فيديو: عبير صبري عروس مع رجل أعمال "فلسطيني" مرة جديدة

فيديو: من جديد &#34;احمد سعد&#34; يثير الغضب بتلاوته القران على طريقته

فيديو: من جديد "احمد سعد" يثير الغضب بتلاوته القران على طريقته

عربي

قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها

قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها

صحيفة تركية: صورة فريق الاغتيال السعودي لخاشقجي التُقطت عام 2013

صحيفة تركية: صورة فريق الاغتيال السعودي لخاشقجي التُقطت عام 2013

صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن الصحفي السعودي خاشقجي

صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن الصحفي السعودي خاشقجي

أول اتصال بين الملك سلمان والرئيس أردوغان بعد اختفاء خاشقجي

أول اتصال بين الملك سلمان والرئيس أردوغان بعد اختفاء خاشقجي