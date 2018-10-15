النيابة العامة و(شارك) ينظمان ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الأحداث



وجاء هذا التدريب في إطار تنظيم العديد من الفعاليات التي أعدتها النيابة في إطار فتح آفاق الاطلاع العملي لطلبة كليات القانون من أجل التعريف عن كثب بطبيعة عمل ودور النيابة العامة وصلاحياتها المقررة قانوناً في تحريك ومتابعة الدعوى العمومية.



وخلال اللقاء، قام رئيس النيابة العامة الأستاذ ثائر خليل، بإلقاء محاضرة تتعلق بأهمية دور نيابة الأحداث في حماية الأطفال المعرضين للخطر، وخطر الانحراف، وتم تزويد المشاركين بآليات العمل المتبعة من قبل نيابة الأحداث في اتخاذ إجراءات الحماية تجاه الأطفال، وكيف يتم التعامل مع قيود الأطفال منذ اللحظة الأولى، وصولاً لوضع تدابير حماية من قبل محكمة الأحداث، وآليات تنفيذ التدابير التي تم وضعها من قبل المحكمة.



وقد أبدى الطلبة في نهاية اللقاء، شكرهم وامتنانهم على هذه الدورة مطالبين باستمرار العمل علي تنظيم مثل هذه اللقاءات مستقبلاً، لما تحققه من فائدة، وتعرف عن كثب بطبيعة الدور المهم الذي تقوم به النيابة العامة.

رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، نظمت النيابة العامة، ممثله برئيس النيابة العامة، الأستاذ ثائر خليل، وبالشراكة مع منتدى (شارك) الشبابي، ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الأحداث، وذلك لعدد من طلبة القانون من مختلف الجامعات الفلسطينية في مقر منتدى (شارك) بهدف إطلاع الطلبة على هيكل النيابة، والدور الذي تقوم به، كونها تنوب عن المجتمع، وتقوم بتمثيله بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة واستقصائها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها.