شؤون فلسطينية

نزال لـ "دنيا الوطن": لم يعد هناك سبب لبقاء المجلس التشريعي

نزال لـ "دنيا الوطن": لم يعد هناك سبب لبقاء المجلس التشريعي
جمال نزال
خاص - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال، أنه لم يتم اتخاذ قرار من قبل المجلس الثوري بحل المجلس التشريعي، ولكنه دعا المجلس المركزي إلى حله؛ بسبب أن هناك حالة استعصاء تشريعية، وحالة غياب كاملة، وتعطل واندثار لمنظومة الكيان التشريعي.

وقال خلال حديث في برنامج "استوديو الوطن": "في عام 2007 لجأت حركة حماس إلى السلاح، فكل الحكومات التي أنشأتها لم تخضع للمجلس التشريعي"، معتبراً أن هدف حركة حماس هو السلطة.

وأضاف: "نظراً لتعطيل المجلس التشريعي، فلم يعد هناك سبب لبقائه، وإن الجهة التي اتخذت قرار الحل هي الجهة التي أسست السلطة، وهو المجلس المركزي، وسيعيد النظر في شرعية بقائه وقد يتخذ قراراً بحله أو الابقاء عليه، حيث إن الأساس هو منظمة التحرير".

وتابع: "نستغرب تباكي حركة حماس على المجلس التشريعي، والتي كانت تعتبره من مخرجات أوسلو".

وبيّن، أن هناك رئيس دولة فلسطينية، وهناك لجنة تنفيذية، ومجلس مركزي، موضحاً أنه في عام 2012 تم تجاوز مفهوم السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الفائدة من حل المجلس التشريعي الحالي، هو الذهاب إلى تشكيل مجلس تشريعي جديد، منوهاً إلى أنه يتم إجراء انتخابات في الجامعات بالضفة الغربية، بمشاركة حركة حماس، ولكن لا يُسمح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة.

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