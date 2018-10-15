شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة (أريئيل) بسلفيت

استشهد شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة (أريئيل) شمال سلفيت، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.





وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أعلنت، أن القوات الاسرائيلية اطلقت النار على الشاب الفلسطيني، مما أسفر عن اصابته بجروح وصفت بالخطيرة، ليتم الاعلان عن استشهاده .





القناة السابعة الإسرائيلية، أفادت باصابة مستوطنة بالهلع، أثناء تواجدها في موقع محاولة الطعن، واصفتة حالتها بالطفيفة.



رام الله - دنيا الوطن