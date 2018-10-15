وزارة الخارجية: أكاذيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا والمسيحيين الأحرار في العالم





وبينت، أنه كان آخر تلك الحملات التضليلية التحريضية ما ادعاه أمام عدد من وسائل الإعلام حول (تمتع دولة إسرائيل بنظام ديمقراطي راسخ)، و(حمايته لحقوق الجميع اليهود والمسيحيين والمسلمين)، وأن (إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط حيث الطائفة المسيحية تتزايد عدداً وتزدهر)، في وهمٍ من نتنياهو أن تكرار الكذب يحوله إلى حقيقة.



وتؤكد الوزارة، أن تصريحات نتنياهو لن تنجح في التأثير على مسيحيي العالم الأحرار، الذين يقفون إلى جانب شعبنا، ويطالبون برفع الظلم والاحتلال والمعاناة عنه، كما أنها لن تستطيع دفع العالم ودوله وقادتها لنسيان قانون القومية العنصري، الذي أقرته دولة الاحتلال، وطبيعة التمييز العنصري الذي تضمنه هذا القانون على الأقليات المختلفة في إسرائيل وديمقراطيتها المزعومة، هذا القانون الفاشي، ينكر علاقة الشعب الفلسطيني على اختلاف فئاته ومكوناته بأرض وطنه، ويستبيح الأرض الفلسطينية، ويسخرها لصالح الاستيطان و(زعران) المستوطنين.





وأكدت أن بطش الاحتلال وقمعه، يطال بشكل يومي جميع أبناء شعبنا دون استثناء، ويستهدف مقدساتهم المسيحية والإسلامية دون تمييز أو استثناءٍ أيضاً.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواصل حملته التضليلية للرأي العام العالمي، وللمسؤولين الدوليين، وتحريضه على الشعب الفلسطيني وقيادته، عبر محاولاته تسويق جملة من الافتراءات والأكاذيب والمغالطات وقلب الحقائق وتشويهها، بهدف حرف أنظار المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وخلط الأوراق وإعادة ترتيب الأولويات على الساحة وفقاً لأجنداته الحزبية الإستعمارية التوسعية، وإرضاء جمهوره من المتطرفين والمستوطنين.