الصواف: حل المجلس التشريعي وصفة سحرية لترسيخ الانقسام





وقال في لقاء له عبر برنامج (استوديو الوطن): "التشريعي انتخب من قبل الشعب الفلسطيني، وإذا أريد حله، يجب حله من الكل الفلسطيني، وليس من مؤسسة ما".





وأضاف: "الحل الوحيد للخروج من الأزمة، هو الذهاب إلى الانتخابات، ولكن بعد إنهاء الانقسام، فلا بد من إيجاد جهة للإشراف على الانتخابات، ولكن بحل المجلس التشريعي، فإنه يُدمر المشروع الوطني الفلسطيني".





وتابع: "المجلس الوطني والمركزي ليسا صاحبي ولاية، وإنما الشارع الفلسطيني"، منوهاً إلى أن هناك العديد من الوسائل التي نخرج عبرها من حالة الانقسام.





وشدد الصواف على ضرورة نسيان كل ما ترتب على أوسلو، والذهاب إلى الشارع الفلسطيني، والبدء بالشراكة الفلسطينية، مع بقاء الفصائل كحاضنة للشعب.

خاص دنيا الوطنأكد مصطفى الصواف، المحلل السياسي، أن حل المجلس التشريعي، وصفة سحرية لترسيخ الانقسام، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر من بنود صفقة أوسلو.