شؤون فلسطينية

العوض: حل التشريعي يهدف للانفصال وتمرير صفقة القرن.. يجب الانتقال لمرحلة الدولة

العوض: حل التشريعي يهدف للانفصال وتمرير صفقة القرن.. يجب الانتقال لمرحلة الدولة
خاص دنيا الوطن
أكد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، المجلس الثوري، هو إطار خاص بفتح، يمكن أن يقدم تصوراً خاصاً لتطور الحركة، لكن الإقدام إلى مربع حل المجلس التشريعي، هو خطوة متسرعة.

وقال العوض في لقاء عبر برنامج "استوديو الوطن": "يجب أن يُناقش حل المجلس التشريعي بشكل وطني أشمل، فالمسألة تحتاج إلى بصيرة سياسية، تأخذ بعين الاعتبار أن هناك العديد من المتربصين بما يجري على الساحة الفلسطينية، يحاولون تحويل الانقسام الى انفصال".

وأضاف: "يجب عقد لقاءات حوارات معمقة، تمليها الضرورة الفلسطينية، وليس على ردة فعل نتيجة اتهام هنا أو هناك، فمربع الاتهام لا يزيد الأمور إلا تعقيداً، فالذهاب إلى حل المجلس التشريعي هو قفزة بالهواء".

وبين أن خطوة حل المجلس التشريعي، ليست قانونية، وإنما سياسية، وبالتالي إذا تم التفاهم سياسياً، فبالإمكان التعامل مع المسألة من باب الذهاب إلى مخرجات جديدة، بالانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة.

وأشار العوض، إلى أن حل المجلس التشريعي كمؤسسة من مؤسسات السلطة، سيتم مناقشته بجدية، وسيجري حوار مكثف مع الفصائل والقوى.

واعتبر العوض، أن مسألة حل المجلس التشريعي، تأتي في إطار المناكفات السياسية، وخطوة للانفصال، ولتمرير (صفقة القرن)، لافتاً إلى أن ذلك لن يخرج الشعب الفلسطيني من المشاكل، مشدداً على ضرورة تطبيق اتفاقات المصالحة، وإجراء الانتخابات العامة.

وقال: "استخدام الأغلبية في المجلس التشريعي، والذهاب إلى استخدام الأغلبية في المجلس المركزي، لن يزيد الأمور إلا تعقيداً".

وفي السياق ذاته، قال: إن البديل لذلك هو الذهاب إلى الانتخابات العامة، والانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، لكن حل المجلس التشريعي، وانتخابات بعد عام، فإن ذلك وصفة ليست مناسبة.

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