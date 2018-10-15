شؤون فلسطينية

الخاجية تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم المستوطنين المتصاعدة

الخاجية تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم المستوطنين المتصاعدة
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات التصعيد الاستيطاني والاستعماري، الذي تقوده حكومة اليمين الحاكم في إسرائيل، ضد كل ما هو فلسطيني، والذي يترافق مع إطلاق يد عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة؛ لاستهداف الفلسطينيين في أماكن سكناهم، وداخل منازلهم، والاعتداء على ممتلكاتهم ومحاصيلهم، وضرب مصادر رزقهم. 

وتابعت الخارجية، هذا التصعيد من جانب حكومة الاحتلال وميليشيات مستوطنيه، انعكس في الأيام الأخيرة وبصورة واضحة من خلال إطلاق يد قطعان المستوطنين؛ لاستهداف أشجار الزيتون في موسم قطافها، وفي الأيام الأخيرة تم تسجيل عشرات الاعتداءات لمستوطنين على أشجار الزيتون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وبشكل خاص المناطق القريبة من نقاط استيطانية عشوائية، تعتبر قواعد انطلاق لعصابات المستوطنين.

 ففي بلدة المغير، تم إعدام أكثر من 90 شجرة زيتون، وفي ترمسعيا تم تخريب أكثر من 60 شجرة زيتون، وإعدام 30 شجرة زيتون في بلدة تل وسرقة ثمار 50 شجرة أخرى، وتدمير أكثر من 400 شجرة كرمة وزيتون في بلدة الخضر في بيت لحم، وأكثر من 60 شجرة زيتون في منطقة قلقيلية وسرقة ثمار أكثر من 20 شجرة أخرى، هذا بالإضافة إلى عمليات تعميق الإستيطان وشق الطرق الإلتفافية التي تقوم بها عصابات المستوطنين تحت رعاية وحماية قوات الإحتلال كما هو حاصل في منطقة بيت لحم. 

وتشير العديد من المعطيات والمتابعات حتى تلك التي تقوم بها جمعيات حقوقية إسرائيلية، إلى أن هناك تصاعداً كبيراً في اعتداءات المستوطنين، ومن بينها اعتداءات دموية أودت بحياة فلسطينيين، كما هو الحال في جريمة قتل الشهيدة عائشة الرابي على أيدي مستوطنين، استهدفوا المركبة التي كانت تقلها.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الخطير في إعتداءات المستوطنين، وجرائمهم، وتداعياتهم على الأوضاع برمتها. 

وتُعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من ردود الفعل الدولية على الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال والمستوطنين على الوجود الفلسطيني، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، فهي إما غائبة تماماً أو ضعيفة ولا ترتقي لمستوى تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم المسؤولية القانونية والأخلاقية للدول وللمجتمع الدولي وللمؤسسات الأممية تجاه شعبنا والظلم التاريخي المتواصل، الذي يقع عليه، والذي يدفع ثمنه غالياً.

وأكدت الوزارة من جديد، أن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير، يستدعي تحركاً فورياً من المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وملاحقة ومحاسبة أفراد وعناصر الإرهاب اليهودي ومنظماته المختلفة، وتقديمهم لمحاكمات دولية.

أخبار ذات صلة

اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار 1325 تناقش تقرير المتابعة والتقييم

اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار 1325 تناقش تقرير المتابعة والتقييم

النيابة العامة و(شارك) ينظمان ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الأحداث

النيابة العامة و(شارك) ينظمان ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الأحداث

نزال لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: لم يعد هناك سبب لبقاء المجلس التشريعي

نزال لـ "دنيا الوطن": لم يعد هناك سبب لبقاء المجلس التشريعي

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة (أريئيل) بسلفيت

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة (أريئيل) بسلفيت

وزارة الخارجية: أكاذيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا والمسيحيين الأحرار في العالم

وزارة الخارجية: أكاذيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا والمسيحيين الأحرار في العالم

الحمد الله يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام آخر التطورات

الحمد الله يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام آخر التطورات

مستوطنون يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

الحكم المحلي و(LEAD) يعقدان لقاءً لفريق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية

الحكم المحلي و(LEAD) يعقدان لقاءً لفريق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار 1325 تناقش تقرير المتابعة والتقييم

اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار 1325 تناقش تقرير المتابعة والتقييم

النيابة العامة و(شارك) ينظمان ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الأحداث

النيابة العامة و(شارك) ينظمان ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الأحداث

نزال لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: لم يعد هناك سبب لبقاء المجلس التشريعي

نزال لـ "دنيا الوطن": لم يعد هناك سبب لبقاء المجلس التشريعي

وزارة الخارجية: أكاذيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا والمسيحيين الأحرار في العالم

وزارة الخارجية: أكاذيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا والمسيحيين الأحرار في العالم

الخاجية تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم المستوطنين المتصاعدة

الخاجية تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم المستوطنين المتصاعدة

الحمد الله يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام آخر التطورات

الحمد الله يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام آخر التطورات

مستوطنون يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

الحكم المحلي و(LEAD) يعقدان لقاءً لفريق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية

الحكم المحلي و(LEAD) يعقدان لقاءً لفريق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية

منوعات

&#34;ديزني&#34; تعيد علاء الدين بشحمه ولحمه إلى دور السينما

"ديزني" تعيد علاء الدين بشحمه ولحمه إلى دور السينما

حليمة بولند مذعورة بسبب ماوجدته في سيارتها.. والجمهور يسخر: وضعته بنفسها لافتعال فيلم هندي

حليمة بولند مذعورة بسبب ماوجدته في سيارتها.. والجمهور يسخر: وضعته بنفسها لافتعال فيلم هندي

فيديو: نانسي عجرم تفاجئ الجميع بالكشف عن زعلها من والدها

فيديو: نانسي عجرم تفاجئ الجميع بالكشف عن زعلها من والدها

فيديو مسرب: دينا الشربيني تحدث ضجة جديدة.. شاهدوا ماذا فعلت بعمرو دياب

فيديو مسرب: دينا الشربيني تحدث ضجة جديدة.. شاهدوا ماذا فعلت بعمرو دياب

وفاة عبدالعزيز الجاسم بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عاماً

وفاة عبدالعزيز الجاسم بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عاماً

فيديو: توفيق عكاشة يفضح زوجته على الهواء: &#34;كانت شورة طين&#34;

فيديو: توفيق عكاشة يفضح زوجته على الهواء: "كانت شورة طين"

فيديو: عبير صبري عروس مع رجل أعمال &#34;فلسطيني&#34; مرة جديدة

فيديو: عبير صبري عروس مع رجل أعمال "فلسطيني" مرة جديدة

فيديو: من جديد &#34;احمد سعد&#34; يثير الغضب بتلاوته القران على طريقته

فيديو: من جديد "احمد سعد" يثير الغضب بتلاوته القران على طريقته

مُنى هلا تنشر صُورتها بعد الاستحمام.. وهكذا ردّ مُتابعوها

مُنى هلا تنشر صُورتها بعد الاستحمام.. وهكذا ردّ مُتابعوها

أحمد الفيشاوي يفعلها ثانية.. ويقبل زوجته على السجادة الحمراء

أحمد الفيشاوي يفعلها ثانية.. ويقبل زوجته على السجادة الحمراء

عربي

13 يومًا على اختفاء خاشقجي.. زوجته السابقة تخرج عن صمتها وتُفجر مفاجأة حول &#34;خديجة&#34;

13 يومًا على اختفاء خاشقجي.. زوجته السابقة تخرج عن صمتها وتُفجر مفاجأة حول "خديجة"

قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها

قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها

صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن الصحفي السعودي خاشقجي

صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن الصحفي السعودي خاشقجي

العاهل السعودي يجري اتصالا مع الرئيس التركي.. وهذا ما جاء فيه

العاهل السعودي يجري اتصالا مع الرئيس التركي.. وهذا ما جاء فيه