شؤون فلسطينية

الحمد الله يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام آخر التطورات

الحمد الله يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام آخر التطورات
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، مبعوثة الاتحاد الأوروبي الجديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، سوزانا تيرستال.

وبحث الحمد الله مع تيرستال، آخر التطورات السياسية، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا وممتلكاته ومقدساته، والإجراءات الإسرائيلية في (الخان الأحمر) والتوسع الاستيطاني، إضافة إلى الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وجدد الحمد الله، تأكيده التزام القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بمتطلبات العملية السلمية وحل الدولتين، على أساس الثوابت الوطنية الفلسطينية دون انتقاص، وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو من العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى دعم مبادرة الرئيس للسلام، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي، بتوفير حماية دولية لشعبنا، واتخاذ خطوات جدية وفاعلة، لا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي، لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والإنساني، مثمناً في هذا السياق الدعم الأوروبي المستمر في كافة القطاعات، وموقفه الثابت والداعم لحل الدولتين.

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