الحكم المحلي و(LEAD) يعقدان لقاءً لفريق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية

وخلال التدريب، تمت مناقشة احتياجات عضوات الهيئات المحلية المستهدفات في البرنامج، حيث شارك في اللقاء (12) عضوة من عضوات الهيئات المحلية المستفيدات من البرنامج و(12) سيدة من القيادات النسوية المجتمعية في مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى طاقم من موظفات الوزارة وطاقم من برنامج تمكين النساء في (GIZ) ومستشارة البرنامج في (GIZ).



يذكر، أن التدريب عُقد بواقع يومين تدريبيين في فندق الشجرة الذهبية ( جولدن تري) في مدينة نابلس.



رام الله - دنيا الوطنعقدت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي لقاءً تدريبياً وتوجيهياً لفريق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية، وذلك ضمن مشروع تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط (LEAD) المنفذ من قبل وزارة الحكم المحلي، بتمويل من الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) بتفويض من (BMZ).وأوضحت مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة، أسماء خروب، أن التدريبات على آليات بناء الفريق وما ينتج عنها من تعزيز للقيادة النسوية في المجالس المحلية، مضامين النوع الاجتماعي، آليات تطوير مقترح المشروع وعملية التمويل، قانون الهيئات المحلية وعملية التخطيط في الحكم المحلي والهيئات المحلية.