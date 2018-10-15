مجدلاني: يجب مشاركة كل مكونات منظمة التحرير في المجلس المركزي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، على ضرورة مشاركة كل مكونات منظمة التحرير في المجلس المركزي الفلسطيني المرتقب في الثامن والعشرين من الشهر الجاري؛ لاعتباره ضرورة وطنية، وخاصة في هذه الظروف السياسية الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية.وأضاف مجدلاني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن الغياب والاستنكاف عن الحضور، يعتبر سياسة غير فاعلة وغير منتجة، وإن من واجب كل القوى السياسية والوطنية الاصطفاف موحدة خلف القيادة في إطار منظمة التحرير؛ لخوض هذه المعركة بشكل منسق وموحد في إطار رؤية سياسية واحدة.وفيما يتعلق باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أبناء شعبنا، أكد مجدلاني، أن كل الخيارات مفتوحة، بما فيها دعوة مجلس الأمن للانعقاد بصورة عاجلة؛ لبحث هذه الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، وتجديد الدعوة لطلب الحماية الدولية.وأوضح مجدلاني، أن الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا الفلسطيني هي سياسة رسمية، تنتهجها الحكومات اليمينية المتطرفة؛ لفرض أمر واقع، وإلغاء حل الدولتين، محذراً من تفجر الأوضاع، نتيجة هذه الممارسات الخطيرة.وبين مجدلاني، أننا أمام وضع يتطلب حشد كل الطاقات والإمكانات الفلسطينية أولاً، وميدانياً لمواجهة السياسة الاستيطانية واعتداءات الاحتلال، وإدارة المعركة السياسية والدبلوماسية على المستوى الدولي لوضع إسرائيل أمام المُساءلة الدولية لانتهاكها قواعد القانون الدولي.