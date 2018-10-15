عربي

شاهد: سعوديون وأهل فن يحرقون (تويتر) بغضب عارم و(كلمة لأعداء مملكتنا السعودية)

شاهد: سعوديون وأهل فن يحرقون (تويتر) بغضب عارم و(كلمة لأعداء مملكتنا السعودية)
صورة تجميعية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
تصدر وسم بعنوان (#كلمه_لأعداء_مملكتنا_السعودية)، وآخر بعنوان ( #كلنا_ثقة_في_محمد_بن_سلمان) موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ليظهر كماً هائلاً من الغضب السعودي ضد كل من يسعى لتشويه صورة السعودية على حد قولهم. 

ويعود السبب وراء تلك الحملة التي تطال السعودية، لاختفاء الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي"، بعد دخوله إلى السفارة السعودية في تركيا، وعدم خروجه إلى وقتنا هذا، لتبدأ تركيا بتوجية أصبع الاتهام إلى السعودية منذ اللحظة الأولى، وتلحقها أمريكا، حيث صرح ترامب "أنه تبين له أن خاشقجي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ولكنه لم يغادرها"، وهو الأمر الذي تؤكده أنقرة، ويتعارض مع الرواية السعودية.

يذكر، أن هناك بعض الدول العربية التي حسمت أمرها بدعم السعودية، كالإمارات والبحرين، ولحقتهم اليمن وفلسطين، في ضوء أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

غرد المواطن السعودي (فيصل) عبر الوسم: شاهدتم تكاتف الشعب مع قيادته يا ترى كم من صفعة تلقيتموها، ورسالتي الثانية الى الليبرالية اللي تحدث شقوق بالسفينة، وتحاول قدر المستطاع إغراقها تلونكم مكشوف ومحاولتكم لعزل السعودية بتكثير الأعداء لها أصبح واضحاً ومعروفاً، نشكر الأزمات طلعت جلود الأفاعي".


أما معتصم، فقد غرد على الوسم بفيديو لمستشار 4 رؤساء أمريكيين، وقال: " الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تضر اقتصاد أمريكا هي السعودية، عندما تحس بأن هناك من يسعى للإضرار بها". 


 وغرد وليد الحربي "وشلون أشوفك يا وطن كثروا عداك وابقى محايد وانت تحتاج صوتي وش عاد صوتي يا وطن كلنا فداك أمـوت دونك.. والخيانة سكـوتي". 


 وأضاف بنشر فيديو قائلاً:  اختصرها الأمير خالد الفيصل: "هل نرضخ لهذه التهديدات!!؟ لا والله لن نرضخ، ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى" القوة والسيادة".

004ba27ce74c767d.TS
وكان للمصريين دور في دعم المملكة، عبر الوسم، فغرد أحدهم    "كلنا بوقت الشده جنود ولو اجتمع من في الأرض جميعاً نحن لها بعون الله احنا فداكم" وغرد "عصام عيد": من ذهب للجبهة وقت حرب أكتوبر للوقوف بجوار الجيش المصري، وقف كالأسد ضد الأعداء الملك فيصل عليه رحمة الله، هو والمملكة العزيزة علي قلوبنا، يستحقون كل الدعم والحب والعرفان، حان الوقت لوقوف 100 مليون مصري مع المملكة، قيادة وشعباً ضد الخونة والأعداء".


 أهل الفن 
لم يتنحَ أهل الفن عن المشاركة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية عبر التغريد بطريقتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم ( كلنا ثقة في محمد بن سلمان).

غرد الفنان العراقي ماجد المهندس، عبر (تويتر): السعودية بلاد الحرمين الشريفين خط أحمر لكل من يحاول أن ينال منها ومن قيادتها.


 أما الفنانة بلقيس، فقد طالبت الناس بتوحيد صورة البروفايل وغردت "اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا مطمئناً آه يا بلد الحرمين راحة ما بعدها راحة الواحد إذا ضاق صدره راح لأطهر أرض.. الله يوفق ولاة الأمر لما فيه خير الأمة اللهم وأبعد عنهم كل مكروه ورد كيد العابثين في نحرهم ".


اليكم بعض التغريدات التي رصدتها "دنيا الوطن" تضامناً مع السعودية عبر وسم " كلمة لأعداء مملكتنا السعودية".  




























أخبار ذات صلة

13 يومًا على اختفاء خاشقجي.. زوجته السابقة تخرج عن صمتها وتُفجر مفاجأة حول &#34;خديجة&#34;

13 يومًا على اختفاء خاشقجي.. زوجته السابقة تخرج عن صمتها وتُفجر مفاجأة حول "خديجة"

قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها

قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها

صحيفة تركية: صورة فريق الاغتيال السعودي لخاشقجي التُقطت عام 2013

صحيفة تركية: صورة فريق الاغتيال السعودي لخاشقجي التُقطت عام 2013

صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن الصحفي السعودي خاشقجي

صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن الصحفي السعودي خاشقجي

أول اتصال بين الملك سلمان والرئيس أردوغان بعد اختفاء خاشقجي

أول اتصال بين الملك سلمان والرئيس أردوغان بعد اختفاء خاشقجي

العاهل السعودي يجري اتصالا مع الرئيس التركي.. وهذا ما جاء فيه

العاهل السعودي يجري اتصالا مع الرئيس التركي.. وهذا ما جاء فيه

الحريري: الحملات على السعودية تشكل خرقا لاستقرار المنطقة

الحريري: الحملات على السعودية تشكل خرقا لاستقرار المنطقة

إعصار &#34;لبان&#34; يتحول إلى أمطار ورياح عاتية على اليمن

إعصار "لبان" يتحول إلى أمطار ورياح عاتية على اليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار 1325 تناقش تقرير المتابعة والتقييم

اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار 1325 تناقش تقرير المتابعة والتقييم

النيابة العامة و(شارك) ينظمان ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الأحداث

النيابة العامة و(شارك) ينظمان ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الأحداث

نزال لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: لم يعد هناك سبب لبقاء المجلس التشريعي

نزال لـ "دنيا الوطن": لم يعد هناك سبب لبقاء المجلس التشريعي

وزارة الخارجية: أكاذيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا والمسيحيين الأحرار في العالم

وزارة الخارجية: أكاذيب نتنياهو لن تنطلي على شعبنا والمسيحيين الأحرار في العالم

الخاجية تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم المستوطنين المتصاعدة

الخاجية تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم المستوطنين المتصاعدة

الحمد الله يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام آخر التطورات

الحمد الله يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام آخر التطورات

مستوطنون يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

الحكم المحلي و(LEAD) يعقدان لقاءً لفريق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية

الحكم المحلي و(LEAD) يعقدان لقاءً لفريق برنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية

منوعات

&#34;ديزني&#34; تعيد علاء الدين بشحمه ولحمه إلى دور السينما

"ديزني" تعيد علاء الدين بشحمه ولحمه إلى دور السينما

حليمة بولند مذعورة بسبب ماوجدته في سيارتها.. والجمهور يسخر: وضعته بنفسها لافتعال فيلم هندي

حليمة بولند مذعورة بسبب ماوجدته في سيارتها.. والجمهور يسخر: وضعته بنفسها لافتعال فيلم هندي

فيديو: نانسي عجرم تفاجئ الجميع بالكشف عن زعلها من والدها

فيديو: نانسي عجرم تفاجئ الجميع بالكشف عن زعلها من والدها

فيديو مسرب: دينا الشربيني تحدث ضجة جديدة.. شاهدوا ماذا فعلت بعمرو دياب

فيديو مسرب: دينا الشربيني تحدث ضجة جديدة.. شاهدوا ماذا فعلت بعمرو دياب

وفاة عبدالعزيز الجاسم بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عاماً

وفاة عبدالعزيز الجاسم بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عاماً

فيديو: توفيق عكاشة يفضح زوجته على الهواء: &#34;كانت شورة طين&#34;

فيديو: توفيق عكاشة يفضح زوجته على الهواء: "كانت شورة طين"

فيديو: عبير صبري عروس مع رجل أعمال &#34;فلسطيني&#34; مرة جديدة

فيديو: عبير صبري عروس مع رجل أعمال "فلسطيني" مرة جديدة

فيديو: من جديد &#34;احمد سعد&#34; يثير الغضب بتلاوته القران على طريقته

فيديو: من جديد "احمد سعد" يثير الغضب بتلاوته القران على طريقته

مُنى هلا تنشر صُورتها بعد الاستحمام.. وهكذا ردّ مُتابعوها

مُنى هلا تنشر صُورتها بعد الاستحمام.. وهكذا ردّ مُتابعوها

أحمد الفيشاوي يفعلها ثانية.. ويقبل زوجته على السجادة الحمراء

أحمد الفيشاوي يفعلها ثانية.. ويقبل زوجته على السجادة الحمراء

عربي

13 يومًا على اختفاء خاشقجي.. زوجته السابقة تخرج عن صمتها وتُفجر مفاجأة حول &#34;خديجة&#34;

13 يومًا على اختفاء خاشقجي.. زوجته السابقة تخرج عن صمتها وتُفجر مفاجأة حول "خديجة"

قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها

قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها

صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن الصحفي السعودي خاشقجي

صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن الصحفي السعودي خاشقجي

العاهل السعودي يجري اتصالا مع الرئيس التركي.. وهذا ما جاء فيه

العاهل السعودي يجري اتصالا مع الرئيس التركي.. وهذا ما جاء فيه