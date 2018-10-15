شاهد: سعوديون وأهل فن يحرقون (تويتر) بغضب عارم و(كلمة لأعداء مملكتنا السعودية)





أما معتصم، فقد غرد على الوسم بفيديو لمستشار 4 رؤساء أمريكيين، وقال: " الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تضر اقتصاد أمريكا هي السعودية، عندما تحس بأن هناك من يسعى للإضرار بها". أما معتصم، فقد غرد على الوسم بفيديو لمستشار 4 رؤساء أمريكيين، وقال: " الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تضر اقتصاد أمريكا هي السعودية، عندما تحس بأن هناك من يسعى للإضرار بها".





وغرد وليد الحربي "وشلون أشوفك يا وطن كثروا عداك وابقى محايد وانت تحتاج صوتي وش عاد صوتي يا وطن كلنا فداك أمـوت دونك.. والخيانة سكـوتي". وغرد وليد الحربي "وشلون أشوفك يا وطن كثروا عداك وابقى محايد وانت تحتاج صوتي وش عاد صوتي يا وطن كلنا فداك أمـوت دونك.. والخيانة سكـوتي".





وأضاف بنشر فيديو قائلاً: اختصرها الأمير خالد الفيصل: "هل نرضخ لهذه التهديدات!!؟ لا والله لن نرضخ، ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى" القوة والسيادة".



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وكان للمصريين دور في دعم المملكة، عبر الوسم، فغرد أحدهم "كلنا بوقت الشده جنود ولو اجتمع من في الأرض جميعاً نحن لها بعون الله احنا فداكم" وغرد "عصام عيد": من ذهب للجبهة وقت حرب أكتوبر للوقوف بجوار الجيش المصري، وقف كالأسد ضد الأعداء الملك فيصل عليه رحمة الله، هو والمملكة العزيزة علي قلوبنا، يستحقون كل الدعم والحب والعرفان، حان الوقت لوقوف 100 مليون مصري مع المملكة، قيادة وشعباً ضد الخونة والأعداء". وأضاف بنشر فيديو قائلاً: اختصرها الأمير خالد الفيصل: "هل نرضخ لهذه التهديدات!!؟ لا والله لن نرضخ، ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى" القوة والسيادة".وكان للمصريين دور في دعم المملكة، عبر الوسم، فغرد أحدهم "كلنا بوقت الشده جنود ولو اجتمع من في الأرض جميعاً نحن لها بعون الله احنا فداكم" وغرد "عصام عيد": من ذهب للجبهة وقت حرب أكتوبر للوقوف بجوار الجيش المصري، وقف كالأسد ضد الأعداء الملك فيصل عليه رحمة الله، هو والمملكة العزيزة علي قلوبنا، يستحقون كل الدعم والحب والعرفان، حان الوقت لوقوف 100 مليون مصري مع المملكة، قيادة وشعباً ضد الخونة والأعداء".





أهل الفن



لم يتنحَ أهل الفن عن المشاركة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية عبر التغريد بطريقتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم ( كلنا ثقة في محمد بن سلمان).



غرد الفنان العراقي ماجد المهندس، عبر (تويتر): السعودية بلاد الحرمين الشريفين خط أحمر لكل من يحاول أن ينال منها ومن قيادتها. لم يتنحَ أهل الفن عن المشاركة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية عبر التغريد بطريقتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم ( كلنا ثقة في محمد بن سلمان).غرد الفنان العراقي ماجد المهندس، عبر (تويتر): السعودية بلاد الحرمين الشريفين خط أحمر لكل من يحاول أن ينال منها ومن قيادتها.





أما الفنانة بلقيس، فقد طالبت الناس بتوحيد صورة البروفايل وغردت "اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا مطمئناً آه يا بلد الحرمين راحة ما بعدها راحة الواحد إذا ضاق صدره راح لأطهر أرض.. الله يوفق ولاة الأمر لما فيه خير الأمة اللهم وأبعد عنهم كل مكروه ورد كيد العابثين في نحرهم ". أما الفنانة بلقيس، فقد طالبت الناس بتوحيد صورة البروفايل وغردت "اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا مطمئناً آه يا بلد الحرمين راحة ما بعدها راحة الواحد إذا ضاق صدره راح لأطهر أرض.. الله يوفق ولاة الأمر لما فيه خير الأمة اللهم وأبعد عنهم كل مكروه ورد كيد العابثين في نحرهم ".







اليكم بعض التغريدات التي رصدتها "دنيا الوطن" تضامناً مع السعودية عبر وسم " كلمة لأعداء مملكتنا السعودية".

























































خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخيرتصدر وسم بعنوان (#كلمه_لأعداء_مملكتنا_السعودية)، وآخر بعنوان ( #كلنا_ثقة_في_محمد_بن_سلمان) موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ليظهر كماً هائلاً من الغضب السعودي ضد كل من يسعى لتشويه صورة السعودية على حد قولهم.ويعود السبب وراء تلك الحملة التي تطال السعودية، لاختفاء الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي"، بعد دخوله إلى السفارة السعودية في تركيا، وعدم خروجه إلى وقتنا هذا، لتبدأ تركيا بتوجية أصبع الاتهام إلى السعودية منذ اللحظة الأولى، وتلحقها أمريكا، حيث صرح ترامب "أنه تبين له أن خاشقجي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ولكنه لم يغادرها"، وهو الأمر الذي تؤكده أنقرة، ويتعارض مع الرواية السعودية.يذكر، أن هناك بعض الدول العربية التي حسمت أمرها بدعم السعودية، كالإمارات والبحرين، ولحقتهم اليمن وفلسطين، في ضوء أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.غرد المواطن السعودي (فيصل) عبر الوسم: شاهدتم تكاتف الشعب مع قيادته يا ترى كم من صفعة تلقيتموها، ورسالتي الثانية الى الليبرالية اللي تحدث شقوق بالسفينة، وتحاول قدر المستطاع إغراقها تلونكم مكشوف ومحاولتكم لعزل السعودية بتكثير الأعداء لها أصبح واضحاً ومعروفاً، نشكر الأزمات طلعت جلود الأفاعي".