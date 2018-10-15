عاجل

  • النخالة: التصدي للعدوان سيبدأ من حيث انتهينا في معركة التصدي لعدوان 2014

  • النخالة: لن يكون بمقدور أحد أن يدفع الشعب الفلسطيني نحو التسليم بواقع الحصار والعدوان

  • النخالة: الشعب الفلسطيني لن يركع أمام التهديدات الإسرائيلية ولن يتنازل عن حقه في الحياة

  • النخالة: ندعو كل المقاتلين بأن يكونوا على جاهزية تامة لمواجهة أي عدوان محتمل

شؤون فلسطينية

المالكي يلتقي الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو

المالكي يلتقي الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، د. رياض المالكي، اليوم، رئيس جمهورية أندونيسيا جوكو ويدودو،  بحضور وزيرة الخارجية ريتنو ميرسودي، حيث نقل الوزير المالكي تحيات السيد الرئيس محمود عباس، وشكره على الدعم السياسي والتنموي الأندونيسي لفلسطين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستمع الرئيس الأندونيسي لاستعراض كامل من الوزير المالكي حول الأوضاع في فلسطين، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار واستيطان وتهويد للقدس والمقدسات، والتطورات الحاصلة في العملية السياسية، وخصوصاً بعد الإجراءات التي قامت بها الإدارة الأمريكية من نقل لسفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ووقف كافة أشكال المساعدات والدعم الأمريكي لفلسطين بما فيها المساعدات الموجهة لـ (أونروا)، وما يعنيه ذلك من تنكر الولايات المتحدة لتعهداتها والتزاماتها للجانب الفلسطيني كراع ووسيط لعملية السلام منذ ربع قرن.

كما وأكد المالكي للرئيس الأندونيسي التزام القيادة الفلسطينية بالسلام القائم على إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وفق مقررات الشرعية الدولية، ومفهوم حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، ورفض كافة المشاريع التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات اختزال القضية بمشاريع إنسانية.

وأكد على أن الحلول يجب أن تكون سياسية لكافة القضايا وعلى رأسها قضية اللاجئين، والقدس، والحدود، والمستوطنات، والأمن والمياه، وأن قضية فلسطين لا تقبل التجزئة، والقدس قضية فلسطينية وعربية وإسلامية ومسيحية، وأن الأمن والاستقرار في المنطقة، يبدأ وينتهي بحل القضية الفلسطينية، وبقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967.

من جانبه، أكد الرئيس ويدودو على مواقف أندونيسيا الثابتة والمبدئية والداعمة لفلسطين وشعبها، وعلى ضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل عادل ودائم وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف إسرائيل لإجراءاتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكدا على جاهزية أندونيسيا لتقديم يد العون وحشد الدعم عبر كافة المحافل الإسلامية والإقليمية والدولية؛ لتوفير الدعم والحماية للشعب الفلسطيني، خاصة وأن أندونيسيا ستتولى مقعداً غير دائم في مجلس الأمن للعامين 2019-2020، كما وستتولى فلسطين رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، كما أكًد على أنه من غير المقبول أن تستمر معاناة الشعب الفلسطيني وضرورة وضع حد لهذه المعاناة، وأن الحل هو سياسي بالأساس ومن حق الشعب الفلسطيني أن يعيش في حرية وكرامة، وأن تكون له دولة ذات سيادة، وعلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967.

وقدم الرئيس ويدودو شكره وتقديره للمساعدة التي تقدمت بها دولة فلسطين من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي – بيكا- على إثر الزلزال و(التسونامي) الذي ضرب جزيرة سولاويسي، كما وأشاد بالرئيس عباس، وبدوره في قيادة الشعب الفلسطيني ومسيرته الكفاحية من أجل الحرية والاستقلال الوطني ومن أجل السلام في المنطقة والعالم، وحمّل المالكي التحيات والتقدير، متمنياً للرئيس عباس موفور الصحة والعافية، وأن يعم السلام على أرض السلام.

أخبار ذات صلة

وزير الصحّة: الرعاية الصحيّة الأولية تشهد أكبر تطور منذ نشأة السلطة

وزير الصحّة: الرعاية الصحيّة الأولية تشهد أكبر تطور منذ نشأة السلطة

الأورومتوسطي: واحد من بين كل 100 مواطن في غزة تعرض للإصابة

الأورومتوسطي: واحد من بين كل 100 مواطن في غزة تعرض للإصابة

الفتياني: حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية سيكون على طاولة المركزي

الفتياني: حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية سيكون على طاولة المركزي

مجدلاني: يجب مشاركة كل مكونات منظمة التحرير في المجلس المركزي الفلسطيني

مجدلاني: يجب مشاركة كل مكونات منظمة التحرير في المجلس المركزي الفلسطيني

وزير التربية ومحافظ نابلس والأهالي يكسرون قرار الاحتلال إغلاق مدرسة الساوية

وزير التربية ومحافظ نابلس والأهالي يكسرون قرار الاحتلال إغلاق مدرسة الساوية

الحكومة تُؤكد استمرار عمل مدرسة الساوية وترفض قرار الاحتلال بإغلاقها

الحكومة تُؤكد استمرار عمل مدرسة الساوية وترفض قرار الاحتلال بإغلاقها

الاحتلال يغلق مدرسة اللبن الساوية

الاحتلال يغلق مدرسة اللبن الساوية

حكومة الاحتلال تُحول 22 مليون شيكل لتوسيع مستوطنة في الخليل

حكومة الاحتلال تُحول 22 مليون شيكل لتوسيع مستوطنة في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

وزير الصحّة: الرعاية الصحيّة الأولية تشهد أكبر تطور منذ نشأة السلطة

وزير الصحّة: الرعاية الصحيّة الأولية تشهد أكبر تطور منذ نشأة السلطة

الأورومتوسطي: واحد من بين كل 100 مواطن في غزة تعرض للإصابة

الأورومتوسطي: واحد من بين كل 100 مواطن في غزة تعرض للإصابة

مجدلاني: يجب مشاركة كل مكونات منظمة التحرير في المجلس المركزي الفلسطيني

مجدلاني: يجب مشاركة كل مكونات منظمة التحرير في المجلس المركزي الفلسطيني

وزير التربية ومحافظ نابلس والأهالي يكسرون قرار الاحتلال إغلاق مدرسة الساوية

وزير التربية ومحافظ نابلس والأهالي يكسرون قرار الاحتلال إغلاق مدرسة الساوية

الحكومة تُؤكد استمرار عمل مدرسة الساوية وترفض قرار الاحتلال بإغلاقها

الحكومة تُؤكد استمرار عمل مدرسة الساوية وترفض قرار الاحتلال بإغلاقها

المالكي يلتقي الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو

المالكي يلتقي الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو

الاحتلال يغلق مدرسة اللبن الساوية

الاحتلال يغلق مدرسة اللبن الساوية

حكومة الاحتلال تُحول 22 مليون شيكل لتوسيع مستوطنة في الخليل

حكومة الاحتلال تُحول 22 مليون شيكل لتوسيع مستوطنة في الخليل

منوعات

فيديو: توفيق عكاشة يفضح زوجته على الهواء: &#34;كانت شورة طين&#34;

فيديو: توفيق عكاشة يفضح زوجته على الهواء: "كانت شورة طين"

فيديو: عبير صبري عروس مع رجل أعمال &#34;فلسطيني&#34; مرة جديدة

فيديو: عبير صبري عروس مع رجل أعمال "فلسطيني" مرة جديدة

فيديو: من جديد &#34;احمد سعد&#34; يثير الغضب بتلاوته القران على طريقته

فيديو: من جديد "احمد سعد" يثير الغضب بتلاوته القران على طريقته

مُنى هلا تنشر صُورتها بعد الاستحمام.. وهكذا ردّ مُتابعوها

مُنى هلا تنشر صُورتها بعد الاستحمام.. وهكذا ردّ مُتابعوها

أحمد الفيشاوي يفعلها ثانية.. ويقبل زوجته على السجادة الحمراء

أحمد الفيشاوي يفعلها ثانية.. ويقبل زوجته على السجادة الحمراء

تولاي هارون في أول ظهور بعد وفاة شقيقتها &#34;دينا&#34;: لن أربي ابنها &#34;كرم&#34;

تولاي هارون في أول ظهور بعد وفاة شقيقتها "دينا": لن أربي ابنها "كرم"

صديق تامر حسني يقلق جمهوره: حالته صعبة وسافر لأمريكا

صديق تامر حسني يقلق جمهوره: حالته صعبة وسافر لأمريكا

أنغام تتعرض للإغماء بعد صراخ هيستيري لحظة وصولها لجثمان شقيقتها &#34;غنوة&#34;

أنغام تتعرض للإغماء بعد صراخ هيستيري لحظة وصولها لجثمان شقيقتها "غنوة"

داعية سعودي يُحمّل المسلسلات مسؤولية تفشي الطلاق

داعية سعودي يُحمّل المسلسلات مسؤولية تفشي الطلاق

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه &#34;الفوتوشوب&#34;

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه "الفوتوشوب"

عربي

قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها

قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها

صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن الصحفي السعودي خاشقجي

صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن الصحفي السعودي خاشقجي

العاهل السعودي يجري اتصالا مع الرئيس التركي.. وهذا ما جاء فيه

العاهل السعودي يجري اتصالا مع الرئيس التركي.. وهذا ما جاء فيه

الحريري: الحملات على السعودية تشكل خرقا لاستقرار المنطقة

الحريري: الحملات على السعودية تشكل خرقا لاستقرار المنطقة