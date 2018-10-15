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شؤون فلسطينية

حكومة الاحتلال تُحول 22 مليون شيكل لتوسيع مستوطنة في الخليل

حكومة الاحتلال تُحول 22 مليون شيكل لتوسيع مستوطنة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
صادقت حكومة الاحتلال، على تحويل 22 مليون شيكل لتوسيع مستوطنة في الخليل.

وسيضم الحي الذي سيتم بناؤه 31 وحدة سكنية، والعديد من رياض الأطفال والمناطق العامة.

وتمت الموافقة بالفعل على الخطة من قبل الإدارة المدنية، وستكون سلطات الاحتلال قادرة على البدء في البناء بعد استلام الميزانية، وتعني المصادقة على إقامة الحي، أول بناء ملموس في مستوطنة الخليل منذ أكثر من عشر سنوات.

وسيتم بناء الحي في المكان الذي كانت تقوم فيه قاعدة للجيش بين حي "بيت رومانو"، الذي يعتبر مركزيا في المستوطنة، وشارع الشهداء، وهو شريان مرور رئيسي في الخليل وفقاً لقرار الحكومة، سيتم تنفيذ البناء في إطار سياسة تعزيز "تنمية الجالية اليهودية في المدينة" على الأراضي التي تم تحديدها كأرض يهودية خاصة.

ورحب وزير الحرب افيغدور ليبرمان بالمصادقة على الخطة، وكتب على (تويتر): "حي يهودي جديد في الخليل، للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، بدلاً من معسكر للجيش، سننشئ حياً جديداً، وبدلاً من مساكن للجنود، سنقيم 31 شقة ورياض أطفال ومدرسة داخلية، هذا معلم مهم آخر في النشاط المكثف الذي نقوده لتعزيز الاستيطان في "يهودا والسامرة".

وندد عضو الكنيست أيمن عودة (القائمة المشتركة) بالمصادقة على بناء الحي، وكتب على (تويتر) "حكومة اليمين والتحريض ما زالت تشعل النار في المنطقة، وتصرخ بعد ذلك أنه لا يوجد شريك".

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