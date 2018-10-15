عاجل

  • النخالة: التصدي للعدوان سيبدأ من حيث انتهينا في معركة التصدي لعدوان 2014

  • النخالة: لن يكون بمقدور أحد أن يدفع الشعب الفلسطيني نحو التسليم بواقع الحصار والعدوان

  • النخالة: الشعب الفلسطيني لن يركع أمام التهديدات الإسرائيلية ولن يتنازل عن حقه في الحياة

  • النخالة: ندعو كل المقاتلين بأن يكونوا على جاهزية تامة لمواجهة أي عدوان محتمل

شؤون فلسطينية

خالد لفتح وحماس: لنحمل التشريعي عاماًً إضافياً والانتخابات لا تنعقد بحله

خالد لفتح وحماس: لنحمل التشريعي عاماًً إضافياً والانتخابات لا تنعقد بحله
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تعقيباً على المواقف التي تدعو المجلس المركزي الفلسطيني إلى تحمل مسؤولياته باعتباره صاحب الولاية السياسية، واتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة.

وقال خالد، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: "انتهى المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في ختام دورة أعماله إلى قرار بمثابة توصية، يدعو فيها المجلس المركزي، لتولي مسؤولياته، باعتباره صاحب الولاية بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وحل المجلس التشريعي، والذهاب لانتخابات عامة خلال عام من تاريخه، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردت على ذلك بتصريح أحمد بحر، وصف فيه المجلس التشريعي كصمام الأمان للمشروع الوطني، واعتبر حل التشريعي محاولة بائسة لتمرير (صفقة القرن) ومخطط ترامب التصفوي".

وأضاف خالد: "الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وتلك الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، استحقاق ديمقراطي وطني في سياق حماية حق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية، وهو حق لا ينازعه فيه أحد، ويجب احترامه لاعتبارات كثيرة من بينها: أن الانتخابات العامة تبدو في حالتنا الفلسطينية، أقصر الطرق لتجاوز الانقسام الأسود، الذي أفسد الحياة السياسية ودمرها".

وتابع: "الانتخابات استحقاق لا ينعقد شرطه بحل المجلس التشريعي المُعطل فعلاً منذ أكثر من عشر سنوات، وفي الوقت نفسه من المضحك المبالغة في رسم دور وهمي للمجلس التشريعي، والتعامل معه باعتباره صمام أمان المشروع الوطني على حد تعبير أحمد بحر، أو النظر إلى حله كمحاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي، ففي ذلك تضليل للرأي العام، واستخفاف بوعي المواطن واستخدام لصفقة القرن مادة من مواد الثرثرة السياسية السخيفة في السجالات السياسية الدائرة، التي سئم المواطن الفلسطيني منها لسوء استخدامها وكثرة أخطائها وخطاياها".

وأكمل: "لست من المعجبين بالمجلس التشريعي القائم، خاصة بعد أن فقد دوره بفعل الانقسام المدمر، ولكنني في الوقت نفسه لا أطعن في شرعيته ولا أدعو لحله بل أتركه لمصيره".

واستطرد: "إذا ما جرت الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وعادت للمواطن بعض حقوقه ومن بينها حقه في الممارسة الديمقراطية من خلال صندوق الاقتراع، فقد تعايشنا مع مجلس تشريعي منتخب ومعطل من عشرة أعوام، ولا بأس من حمله على ظهورنا عاماً إضافياً إذا كنا جادين في الذهاب إلى الانتخابات وصناديق الاقتراع بتوافق وطني يحفظ الوحدة السياسية والاقليمية لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وأضاف: "يبقى ما هو أهم في هذا السياق وهو الإجابة على السؤال أي مجلس تشريعي نريد، هل نريد مجلساً تشريعياً يعمل تحت سقف أوسلو أم مجلساً تشريعياً يبدأ عمله بقوانين تنقلنا إلى رحاب الديمقراطية، وتسهم في تحررنا في الوقت نفسه من قيود جميع الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعادت بأفدح الأضرار على المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

وزير الصحّة: الرعاية الصحيّة الأولية تشهد أكبر تطور منذ نشأة السلطة

وزير الصحّة: الرعاية الصحيّة الأولية تشهد أكبر تطور منذ نشأة السلطة

الأورومتوسطي: واحد من بين كل 100 مواطن في غزة تعرض للإصابة

الأورومتوسطي: واحد من بين كل 100 مواطن في غزة تعرض للإصابة

الفتياني: حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية سيكون على طاولة المركزي

الفتياني: حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية سيكون على طاولة المركزي

مجدلاني: يجب مشاركة كل مكونات منظمة التحرير في المجلس المركزي الفلسطيني

مجدلاني: يجب مشاركة كل مكونات منظمة التحرير في المجلس المركزي الفلسطيني

وزير التربية ومحافظ نابلس والأهالي يكسرون قرار الاحتلال إغلاق مدرسة الساوية

وزير التربية ومحافظ نابلس والأهالي يكسرون قرار الاحتلال إغلاق مدرسة الساوية

الحكومة تُؤكد استمرار عمل مدرسة الساوية وترفض قرار الاحتلال بإغلاقها

الحكومة تُؤكد استمرار عمل مدرسة الساوية وترفض قرار الاحتلال بإغلاقها

المالكي يلتقي الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو

المالكي يلتقي الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو

الاحتلال يغلق مدرسة اللبن الساوية

الاحتلال يغلق مدرسة اللبن الساوية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

وزير الصحّة: الرعاية الصحيّة الأولية تشهد أكبر تطور منذ نشأة السلطة

وزير الصحّة: الرعاية الصحيّة الأولية تشهد أكبر تطور منذ نشأة السلطة

الأورومتوسطي: واحد من بين كل 100 مواطن في غزة تعرض للإصابة

الأورومتوسطي: واحد من بين كل 100 مواطن في غزة تعرض للإصابة

مجدلاني: يجب مشاركة كل مكونات منظمة التحرير في المجلس المركزي الفلسطيني

مجدلاني: يجب مشاركة كل مكونات منظمة التحرير في المجلس المركزي الفلسطيني

وزير التربية ومحافظ نابلس والأهالي يكسرون قرار الاحتلال إغلاق مدرسة الساوية

وزير التربية ومحافظ نابلس والأهالي يكسرون قرار الاحتلال إغلاق مدرسة الساوية

الحكومة تُؤكد استمرار عمل مدرسة الساوية وترفض قرار الاحتلال بإغلاقها

الحكومة تُؤكد استمرار عمل مدرسة الساوية وترفض قرار الاحتلال بإغلاقها

المالكي يلتقي الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو

المالكي يلتقي الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو

الاحتلال يغلق مدرسة اللبن الساوية

الاحتلال يغلق مدرسة اللبن الساوية

حكومة الاحتلال تُحول 22 مليون شيكل لتوسيع مستوطنة في الخليل

حكومة الاحتلال تُحول 22 مليون شيكل لتوسيع مستوطنة في الخليل

منوعات

فيديو: توفيق عكاشة يفضح زوجته على الهواء: &#34;كانت شورة طين&#34;

فيديو: توفيق عكاشة يفضح زوجته على الهواء: "كانت شورة طين"

فيديو: عبير صبري عروس مع رجل أعمال &#34;فلسطيني&#34; مرة جديدة

فيديو: عبير صبري عروس مع رجل أعمال "فلسطيني" مرة جديدة

فيديو: من جديد &#34;احمد سعد&#34; يثير الغضب بتلاوته القران على طريقته

فيديو: من جديد "احمد سعد" يثير الغضب بتلاوته القران على طريقته

مُنى هلا تنشر صُورتها بعد الاستحمام.. وهكذا ردّ مُتابعوها

مُنى هلا تنشر صُورتها بعد الاستحمام.. وهكذا ردّ مُتابعوها

أحمد الفيشاوي يفعلها ثانية.. ويقبل زوجته على السجادة الحمراء

أحمد الفيشاوي يفعلها ثانية.. ويقبل زوجته على السجادة الحمراء

تولاي هارون في أول ظهور بعد وفاة شقيقتها &#34;دينا&#34;: لن أربي ابنها &#34;كرم&#34;

تولاي هارون في أول ظهور بعد وفاة شقيقتها "دينا": لن أربي ابنها "كرم"

صديق تامر حسني يقلق جمهوره: حالته صعبة وسافر لأمريكا

صديق تامر حسني يقلق جمهوره: حالته صعبة وسافر لأمريكا

أنغام تتعرض للإغماء بعد صراخ هيستيري لحظة وصولها لجثمان شقيقتها &#34;غنوة&#34;

أنغام تتعرض للإغماء بعد صراخ هيستيري لحظة وصولها لجثمان شقيقتها "غنوة"

داعية سعودي يُحمّل المسلسلات مسؤولية تفشي الطلاق

داعية سعودي يُحمّل المسلسلات مسؤولية تفشي الطلاق

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه &#34;الفوتوشوب&#34;

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه "الفوتوشوب"

عربي

قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها

قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها

صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن الصحفي السعودي خاشقجي

صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن الصحفي السعودي خاشقجي

العاهل السعودي يجري اتصالا مع الرئيس التركي.. وهذا ما جاء فيه

العاهل السعودي يجري اتصالا مع الرئيس التركي.. وهذا ما جاء فيه

الحريري: الحملات على السعودية تشكل خرقا لاستقرار المنطقة

الحريري: الحملات على السعودية تشكل خرقا لاستقرار المنطقة