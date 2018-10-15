إصابة ثمانية مواطنين في حادث سير بالخليل





وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بإصابة ثمانية مواطنين فلسطينيين بجروح وصفت بالطفيفة، في حادث سير وقع بين مركبتين فلسطينيتيْن، في منطقة سدة الفحص بالخليل.





وأشار إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.









خاص دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بجروح بعد تعرضهم لحادث سير، وقع صباح اليوم في مدينة الخليل.