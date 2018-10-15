صيدم: تمكنا من كسر قرار الاحتلال بإغلاق مدرسة اللبن.. والعملية التعليمية مستمرة

رام الله - دنيا الوطنأكد صبري صيدم، وزير التربية والتعليم العالي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدر بالأمس، قراراً بإغلاق مدرسة اللبن - الساوية بنابلس.وقال صيدم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "توجهنا في وزارة التربية والتعليم، برفقة محافظ نابلس، أكرم الرجوب، إلى المدرسة، حيث تمكنا من كسر قرار الاحتلال، وأدخلنا الطلبة إليها".وأضاف: "تم انتظام الطابور الصباحي، والإذاعة المدرسية، وقد توجه الطلبة إلى صفوفهم، وبالتالي العملية التعليمية في المدرسة مستمرة".وفي السياق ذاته، أشار صيدم إلى أن قوات الاحتلال لم تدخل إلى حرم المدرسة، وإنما قامت بالتصوير والاحتكاك مع بعض الأهالي والمعلمين، وأطلقوا القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع، لافتاً إلى أنه بالرغم من كل ذلك، فإن العملية التعليمية انطلقت، وعادت الأمور إلى نصابها.وقال: "قوات الاحتلال ما تزال متواجدة في محيط المدرسة بشكل كثيف، كما أن هناك وجود كثيف للأهالي والمحافظ لمتابعة حيثيات الأمور".