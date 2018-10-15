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قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها

قطر تُطالب السعودية بالكشف عن مصير أربعة من مواطنيها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، السعودية بضرورة الإفصاح فوراً عن مصير أربعة قطريين ضحايا ما أسماه "الاختفاء القسري والحجز التعسفي".

وحمّل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وفق ما أوردت صحيفة (الشرق) القطرية.

ودعا المري إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير القطريين الأربعة، دون أن يذكر أسماءهم أو ينشر صورهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المري شدد في تصريحات صحفية خلال زيارته للمملكة المتحدة، على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها "مخاوف بالغة" من مصير المواطنين القطريين.

وقال المري: "حتى الآن لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية، معرفة أماكن احتجازهم، ولا حتى التواصل معهم أو معرفة مصيرهم".

وأشاد المسؤول القطري بتعاون المنظمات الدولية، طالباً منها ممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح المواطنين القطريين "قبل فوات الأوان"، مؤكداً أن اللجنة القطرية، زودت المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالمعلومات والبيانات عنهم.

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