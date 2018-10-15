صحيفة تركية: صورة فريق الاغتيال السعودي لخاشقجي التُقطت عام 2013

رام الله - دنيا الوطن

شككت صحيفة (حرييت) التركية، في الرواية التي تحدثت عن وصول فريق اغتيال مكون من خمسة عشر سعودياً إلى اسطنبول، يوم اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعد أن تبين أن صورة أهم أفراده التقطت عام 2013.







ونوهت إلى أن صورة المرأة المنقبة خلف المتهم، تثير تساؤلات حول علاقتها بهذا الرجل، وهل كشفت عن وجهها عند دخولها أم لا.

وأوضحت الصحيفة، أن المتهم الرئيسي هو شخصية محورية في هذا الفريق، الذي زعمت الأنباء، أنه جاء إلى القنصلية السعودية في اسطنبول لقتل خاشقجي، ومحو آثار الجريمة.