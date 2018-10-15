مصر نقلت رسالة تهديد لحماس من إسرائيل بشأن التصعيد بغزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، الاثنين، أن جهاز المخابرات المصرية، نقل مرة أخرى تهديدات إسرائيل إلى حركة حماس بقطاع غزة، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق تهدئة بين الطرفين.وقالت القناة، إن هناك مساعي وتحركات مصرية، بغية التوصل إلى تهدئة مع غزة، ومنع الرئيس محمود عباس من اتخاذ إجراءات جديدة في قطاع غزة، وذلك بعد تلويح حماس بالرد على ذلك من خلال المزيد من التصعيد.وبحسب القناة العاشرة، ستعمل الوفود المصرية على تجديد مباحثات المصالحة، والتهدئة قبل انفجار الأوضاع بالقطاع.وأضافت القناة: "تسعى القاهرة للتوصل إلى تهدئة، ووقف كافة أنواع التظاهرات على الحدود بين إسرائيل وغزة، بوساطتها ووساطة الأمم المتحدة".واستطردت: "الوفود الأمنية المصرية، التي ستزور غزة ورام الله، ستعمل على الضغط على حماس والسلطة، قبل إعلان عباس عن عقوباته الجديدة، وتنفيذ حماس لتهديداتها، والانفجار بوجه إسرائيل، والسعي للوصول إلى اتفاقيات عملية خلال شهرين".وأشارت إلى أن مصر نقلت بالأمس، تهديدات إسرائيل لحركة حماس، في أعقاب انتهاء جلسة الكابينت، الذي قرر الانتظار قليلاً، قبيل البدء بأي إجراءات عسكرية ضد قطاع غزة.وأشارت العاشرة، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هدد بالأمس حركة حماس، بتسديد ضربة قاسية لها، في حال عدم وقف التظاهرات على الحدود.