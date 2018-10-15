المتطرف "غليك" يقود اقتحاماً استفزازياً جديداً للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقاد يهودا غليك، عضو الكنيست الإسرائيلي، عن حزب (الليكود) اليميني المتطرف، صباح اليوم الاثنين، اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.وقدّم المتطرف غليك، شرحاً لمرافقيه من المستوطنين عن (أُسطورة الهيكل) المزعوم، ونفّذ ومجموعات منهم جولات استفزازية في باحات المسجد، وسط محاولات متكررة لإقامة شعائر وطقوس تلمودية فيها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).