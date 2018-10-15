مستوطنون يغرقون قرية الخان الأحمر بالمياه العادمة مجددا

أغرق مستوطنو "كفار أدوميم"، صباح اليوم الاثنين، قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة بالمياه العادمة.





وأفاد مواطنون في القرية ، بأن المياه العادمة من المستوطنة المذكورة الجاثمة على أراضي القرية أغرقت مساحات واسعة من أراضيها.





يذكر أن المستوطنين أغرقوا أراضي القرية قبل أيام بالمياه العادمة، التي تسببت بأضرار كبيرة للمواطنين، ومواشيهم.





وانتشرت آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال صباح اليوم على الطريق الرئيس بين أريحا والقدس حيث تقع قرية الخان الأحمر، وكثفت من تواجدها في المنطقة.

رام الله - دنيا الوطن