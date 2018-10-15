بحرية الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر بيت لاهيا





وبحسب وكالات محلية، فلم يبلغ عن وقوع إصابات بين الصيادين الفلسطينية، نتيجة إطلاق النار.





يشار إلى أن أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قرر في وقت سابق، تلقيص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من تسعة إلى ستة أميال بحرية، بحجة استمرار المسير البحري وفعاليات مسيرات العودة.









رام الله - دنيا الوطنأطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، نيران رشاشاتها، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.