إصابة رئيس المجلس القروي وصحفي بمواجهات مع الاحتلال في قرية اللبن





رام الله - دنيا الوطنأصيب سامر عويس، رئيس مجلس قروي قرية اللبن الشرقية بالرصاص، ومصور وكالة الأنباء الفرنسية جعفر اشتيه، بقنبلة غاز، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في محيط مدرسة اللبن- الساوية جنوب نابلس.وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، أغلقت مداخل المدرسة الثلاثة، وأطلقت قنابل الغاز صوب الطلبة وأولياء الأمور، ومن بينهم وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ومحافظ نابلس أكرم الرجوب، في محاولة لإبعادهم عن محيطها، ما أدى لإصابة رئيس المجلس القروي بالرصاص المغلف بالمطاط، والمصور اشتيه بقنبلة غاز في رأسه، والعشرات منهم بحالات اختناق.وقد أغلقت قوات الاحتلال، أبواب المدرسة على المتواجدين بداخلها، رفضاً لقرار إغلاقها بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، وتحاول بطرق استفزازية منع الطلبة من التجمهر والتواجد، وما زال التوتر يسود المكان.يذكر أن سلطات الاحتلال، أبلغت جهات فلسطينية يوم أمس، بإغلاق المدرسة الواقعة على الطريق الواصل ببن رام الله ونابلس، بشكل كامل حتى إشعار آخر؛ بحجة إلقاء حجارة من قبل طلبة المدارس.