عساف: نحن الآن في مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية (الخان الأحمر)





وقال عساف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "قوات الاحتلال متواجدة الآن في قرية (الخان الأحمر)، والجرافات الإسرائيلية منتشرة في المكان".





وأضاف: "تستعد الجرافات الإسرائيلية لإزالة بكرة المجاري، التي تتواجد في أسفل القرية، لتمهيد الطريق أمام الجيش لدخولها".





يذكر، أن المستوطنين، أغرقوا أراضي القرية قبل أيام بالمياه العادمة، التي تسببت بأضرار كبيرة للمواطنين، ومواشيهم.

خاص دنيا الوطنأكد وليد عساف، رئيس هيئة الجدار ومقاومة الاستيطان، أن أهالي قرية (الخان الأحمر) شرق القدس، الآن في حالة مواجهة عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.