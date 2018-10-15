صور: جرافات الاحتلال تتمركز عند الخان الأحمر وإغراقه بالمياه العادمة

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، صباح اليوم الاثنين، بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي، تمركزت عند مدخل قرية (الخان الأحمر) شرقي القدس، وانسحب جزء منها.وأضافت المصادر، أن الجرافات لم تقتحم القرية حتى اللحظة، وسط تواجد لشرطة الاحتلال وقواته.من جهة أخرى، أغرق مستوطنو (كفار أدوميم)، صباح اليوم الاثنين، القرية بالمياه العادمة.وأفاد مواطنون في القرية لـ (وفا)، بأن المياه العادمة من المستوطنة المذكورة الجاثمة على أراضي القرية، أغرقت مساحات واسعة من أراضيها.يذكر، أن المستوطنين، أغرقوا أراضي القرية قبل أيام بالمياه العادمة، التي تسببت بأضرار كبيرة للمواطنين، ومواشيهم.