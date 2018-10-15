الأحمد: لا جديد بملف المصالحة وننتظر ما سيحمله الوفد الأمني المصري الخميس

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إنه لا جديد في ملف المصالحة، مشيراً إلى أن وفداً مصرياً، سيصل رام الله يوم الخميس المقبل.وأعرب الأحمد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عن أمله في بأن يكون هناك جديد في جعبة الوفد المصري، لأن الحوار من أجل الحوار ليس له جدوى، مضيفاً: "سنرى إن كان في جعبتهم شيء عملي".وأكد الأحمد، أنه يجب السماح لحكومة الوفاق الوطني باستلام قطاع غزة كاملاً دون أي تدخل من أي جهة، مضيفاً أن المجلس المركزي، سيناقش هذه المسألة، وبالتالي سنرى إن كانت حماس ستُعيد النظر في طريقة تعاملها في هذا الملف، وإنهاء الانقسام.