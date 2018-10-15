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أول اتصال بين الملك سلمان والرئيس أردوغان بعد اختفاء خاشقجي

أول اتصال بين الملك سلمان والرئيس أردوغان بعد اختفاء خاشقجي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في اتّصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، اليوم الأحد "صلابة" العلاقة بين البلدين، رغم التوتّر الناجم عن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، منذ دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول قبل حوالى أسبوعين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها بـ (تويتر)، إن الملك سلمان اتصل بأردوغان، وأكد له حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا، بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، وأنّه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة.

وشكر العاهل السعودي الرئيس التركي على ترحيبه بمقترح المملكة، بتشكيل فريق عمل مشترك؛ لبحث موضوع اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي.

بدورها، قالت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية: إن الرئيس  إردوغان، أجرى اليوم الأحد، محادثة هاتفية مع الملك سلمان، حول قضية الصحفي المفقود خاشقجي، حيث شدد أردوغان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة.

من جانبها، أعلنت الرئاسة التركية، أنّ الرئيس أردوغان، بحث اليوم الأحد خلال اتّصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان، قضية الصحفي السعودي خاشقجي، الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال مصدر في الرئاسة التركيّة طالباً عدم نشر اسمه: إنّ الرئيس التركي والملك السعودي، بحثا في "مسألة جلاء ملابسات قضية خاشقجي" وأكّدا أيضاً على "أهمّية إنشاء مجموعة عمل مشتركة في إطار التحقيق".

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