لإنقاذ المصالحة والتهدئة.. وفد أمني مصري يصل غزة خلال أيام

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (القدس) المحلية، أن وفداً أمنياً مصرياً، سيصل إلى قطاع غزة في غضون أيام قليلة جداً، من أجل محاولة إنقاذ ملفات التهدئة والمصالحة قبل انفجار الأوضاع، وعدم قدرة أي جهة على السيطرة عليها، خاصةً فيما يتعلق بإسرائيل، وتدهور الأوضاع الأمنية.



وقالت الصحيفة: إن الوفد من جهاز المخابرات، سيصل بالتزامن مع زيارة متوقعة لرئيس الجهاز اللواء عباس كامل، الذي سيزور تل أبيب ورام الله نهاية الأسبوع الجاري، مشيرةً إلى أنه في حال تم تأجيل زيارة كامل، فإن الوفد الأمني سيصل غزة، وربما يعقد لقاءات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية.وحسب الصحيفة، فإن الجهات المصرية تخشى من أن تنفجر الأوضاع في غزة، وخاصةً الأمنية مع إسرائيل، في ظل زيادة الأحداث والمواجهات على الحدود، مشيرةً إلى أن مصر تحاول إنقاذ ملف التهدئة، والوصول إلى حلول يمكن من خلال خفض حالة التوتر لحين التوصل لاتفاق.وبينت الصحيفة، أن مصر ترغب في التوصل إلى وقف المواجهات عند السياج الفاصل من قبل الجانبين، والعمل خلال شهرين للتوصل لاتفاق تهدئة متبادلة بالتوافق مع الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن ذلك سيتواصل مع مسار المصالحة، الذي تسعى مصر للضغط باتجاه كافة الأطراف من أجل إنجازه، ضمن توافق فلسطيني كامل خلال الشهرين المقبلين.وأوضحت، أن لغة التهديد والأحداث العنيفة من قبل كافة الأطراف مجرد رسائل، قد تؤدي في أي لحظة إلى ردة فعل غير محسوبة لا ترغب مصر أو الأمم المتحدة أو أي جهة في حدوثها.وأشارت إلى أن هناك تهديدات إسرائيلية فعلية، نقلت إلى مصر كي تنقلها إلى حماس بهذا الخصوص، ولكن مصر تعمل بحكمة وهدوء لتفادي أي تدهور للأوضاع من قبل الطرفين، وتسعى من أجل التوصل لاتفاق جدي في غضون شهرين مع نهاية العام الجاري لحل كل أزمات غزة.