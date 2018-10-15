اعتقال 22 فلسطينياً بالضفة.. وقوات الاحتلال تبلغ عائلة نعالوة بقرار هدم منزلهم

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 22 مواطناً فلسطينياً، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.جاء ذلك، خلال حملة مداهمات وتفتيشات، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، والتي تخللها اعتقال عدد من المواطنين.إلى ذلك، أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة نعالوة في طولكرم، بقرار هدم منزلهم لاحقاً.يشار إلى أن الشاب أشرف نعالوة، نفذ عملية إطلاق النار في منطقة (بركان) الصناعية قرب مستوطنة (أرئيل) جنوب نابلس، قبل عدة أيام، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن ومستوطنة، وإصابة ثالثة.ولازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تُجري عمليات البحث عن الشاب أشرف، إلا أنها فشلت في العثور عليه، حيث اعتقلت عدداً من أفراد عائلته.