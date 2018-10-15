ليبرمان: لا داعي لاحتلال قطاع غزة وهذه رسالتي لسكانه

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ضرورة إعادة تقييم الأوضاع، فيما يخص قطاع غزة، في أعقاب ما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في المنطقة المحاذية للسياج الأمني الفاصل من أعمال عنف مستمرة.وفي حديث إذاعي بعد جلسة عقدها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، مساء أمس السبت، لبحث التصعيد الأمني الأخير، شدد ليبرمان على أنه لا داعي لاحتلال القطاع، بهدف تسديد ضربة لحركة حماس، مشيراً بهذا الخصوص إلى أنه تم حتى الآن تدمير ستة عشر نفقاً، على حد قوله.وتعهد وزير الجيش في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة، بتوجيه أقوى ضربة إلى قادة حماس، وقال: إن "رسالته لسكان القطاع، هي أن إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لإعادة الهدوء التام إلى المنطقة المحاذية للقطاع، ومواطني إسرائيل".