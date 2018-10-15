الاثنين: انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً ومعتدلة

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 24-17 24-17 24-17 بيت لحم 24-17 24-17 24-17 رام الله والبيرة 23-16 23-16 23-16 طولكرم 28-20 28-20 28-20 نابلس 26-18 26-18 26-18 قلقيلية 28-20 28-20 28-20 جنين 29-20 29-20 29-20 سلفيت 24-17 24-17 24-17 طوباس 29-20 29-20 29-20 روابي 25-17 25-17 25-17 الخليل 24-16 24-16 24-16 غزه 27-21 27-21 27-21 أريحا 34-24 34-24 34-24 خانيونس 27-21 27-21 27-21 الأغوار الشمالية 32-22 32-22 32-22 رفح 28-20 28-20 28-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/10/16: يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/10/17: يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الاغوار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2018/10/18: يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: