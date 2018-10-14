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العاهل السعودي يجري اتصالا مع الرئيس التركي.. وهذا ما جاء فيه

العاهل السعودي يجري اتصالا مع الرئيس التركي.. وهذا ما جاء فيه
رام الله - دنيا الوطن
أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزمساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "إن الملك سلمان شكر الرئيس التركي على ترحيبه باقتراح السعودية تشكيل فريق مشترك لبحث موضوع اختفاء خاشقجي".

وأكد الملك سلمان على حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، بحسب (واس)، التي أشارت قول الملك سلمان: "لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة بإذن الله".

وثمن الرئيس التركي، خلال الاتصال، العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين.

ولفت أردوغان إلى أن العلاقات السعودية التركية بين البلدين والشعبين الشقيقين وثيقة، مؤكدا حرصه على تعزيزها وتطويرها.

ودعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس السبت، المملكة العربية السعودية للتعاون فيتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، على خلفية اختفاء جمال خاشقجي بعد دخوله إلى القنصلية منذ 2 أكتوبر الجاري.

وقال أوغلو، في تصريحات للصحفيين من بريطانيا، ونقلتها عنه قناة (تي آر تي): "نرغب أن تتعاون السعودية معنا بشأن تفتيش القنصلية السعودية، وهذا لم يحدث حتى الآن"، مضيفا "تعاوننا مع مجموعة العمل السعودية لا يعني توقف التحقيقات التي نجريها حول اختفاء خاشقجي".

واختفى الصحفي السعودي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من تشرين الاول/أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول اختفاء خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

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