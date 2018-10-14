فيديو: أبو العردات يعلن تضامن الشعبين الفلسطيني واللبناني مع اهالي الخان الاحمر

رام الله - دنيا الوطنزار أعضاء المجلس الثوري لحركة "فتح" فتحي أبو العردات، آمنة جِبْرِيل ورفعت شناعة وآخرين من أعضاء المجلس، خيمة الإعتصام المقامة على أرض الخان الأحمر، شرقي مدينة القدس وذلك للإعراب عن تضامنهم مع أهالي القرية ورفضهم قرار سلطات الإحتلال والمحكمة العليا الإسرائيلية بهدمها.وألقى أبو العردات كلمة بإسم أعضاء المجلس الثوري في الشتات أعرب فيها عن تضامن كل الشعب الفلسطيني مع أهالي الخان الأحمر ووقوفهم إلى جانبهم ورفض كل إجراءات الإحتلال بحق القرية وأهلها.