مشروع قانون إسرائيلي يمنع الإفراج عن النائب العربي "غطاس"

رام الله - دنيا الوطنقدم نواب من حزب (إسرائيل بيتنا)، مشروع قانون جديد يمنع تخفيف فترات اعتقال أسرى فلسطينيين أو سجناء "متورّطين بأحداث أمنية".ووفقاً لصحيفة (إسرائيل هيوم)، فإن القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى إحباط أي محاولة لإطلاق سراح باسل غطاس؛ النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المعتقل في السجون الإسرائيلية، على خلفية اتهامه بإدخال هواتف محمولة للأسرى، العام الماضي.وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يدعم مشروع القانون، لمنع إطلاق سراح غطاس من خلال تخفيف محكوميته إلى الثلث.